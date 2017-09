03.09.2017 Venedig. Jeder Film bedeutet für Judi Dench hohe Konzentration und viel Arbeit. In Venedig verriet die Schauspielerin jetzt, was in "Victoria & Abdul" die größte Herausforderung war.

Die 82 Jahre alte Judi Dench kann zwar auf eine lange Karriere zurückblicken - doch noch immer ist die Schauspielerei für die Britin eine Herausforderung.

"Jede Rolle erfordert enorme Konzentration und jede Menge Arbeit", sagte die Oscarpreisträgerin am Sonntag beim Filmfestival Venedig, wo sie "Victoria & Abdul" vorstellte. In dem Drama spielt sie die britische Königin Victoria.

Sie habe zwar ihre Hausaufgaben zur Queen gemacht, betonte Dench ("Philomena", "James Bond 007: Skyfall"). Doch die Herausforderung seien in diesem Fall die Kostüme gewesen. "Die Kleidung war ziemlich kompliziert." Immerhin sei es sehr aufwendig gewesen, all die verschiedenen Lagen anzuziehen. "Du trinkst dann einfach wenig Flüssigkeit" - jeder Gang zur Toilette sei nicht ganz unproblematisch.

Das Kostüm habe aber auch Vorteile gehabt: "Sobald du da drin bist und das Gewicht der Kleider spürst, musst du gar nicht mehr darüber nachdenken, wie sie läuft oder sich bewegt."

In "Victoria & Abdul" erzählt Regisseur Stephen Frears basierend auf einer wahren Geschichte von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen Königin Victoria und einem jungen indischen Bediensteten. (dpa)