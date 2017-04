Ein Deutscher in den USA

Der Filmkomponist Hans Zimmer lebt schon lange in den USA, fühlt sich aber immer noch als Deutscher.

21.04.2017 Frankfurt/Main. In den USA gibt es alles zu kaufen - nur keine kalte Kräutersoße wie man sie in Frankfurt am Main gern serviert. Der Filmkomponist bedauert das.

Der Filmkomponist Hans Zimmer vermisst an seinem Wohnort Los Angeles die berühmte Grüne Soße seiner Heimat Frankfurt.

"Vor zwei Tagen bin ich nach Hause gekommen, habe den Kühlschrank aufgemacht und an Grüne Soße gedacht. Man kann nicht frankfurterischer sein - natürlich gab es keine", verriet der 59 Jahre alte Oscar-Preisträger ("Der König der Löwen") dem Hessischen Rundfunk (hr).

"Meine Mentalität, meine Kultur, mein Hintergrund: Am Ende des Tages bin ich doch Deutscher", sagte der Hollywood-Musiker, der den größten Teil seines Lebens im Ausland verbracht hat. (dpa)