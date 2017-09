09.09.2017 Venedig. In diesem Jahr konkurrierten 21 Beiträge um den Goldenen Löwen. Jetzt hat die internationale Jury unter dem Vorsitz von US-Schauspielerin Annette Bening eine Entscheidung gefällt.

Das bildgewaltige Märchen "The Shape of Water" des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro hat den Goldenen Löwen der Filmfestspiele Venedig gewonnen. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. (dpa)