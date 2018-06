GA-Filmecke 7. Juni - 13. Juni

In "Jurassic World: Das verlorene Königreich" droht sich erneut Ungemach an.

Bonn. Die Rückkehr der Dinosaurier in der Fortsetzung "Jurassic World", spannende Filmreihen oder doch lieber ein Film über einen unglaublichen Regisseur? Wir stellen Neustarts und Highlights aus den Bonner Kinos vor.

Von Alexander Hertel, 06.06.2018

Die Dinos sind wieder los: Drei Jahre nach "Jurassic World" ist nun die Fortsetzung "Jurassic World: Das gefallene Königreich" in den Kinos angelaufen und zwei Wochen nach dem Start des "Star Wars"-Spinoffs über Han Solo somit der nächste große Blockbuster dieses Sommers. Daneben versuchen einige weitere spannende Neustarts und Specials die Besucher in die Lichtspielhäuser zu locken. Wir stellen die Filme und weitere Highlights vor:

1 Jurassic World: Das gefallene Königreich

Die Menschheit kann einfach nicht von den Dinosauriern lassen. Wieder wird ein Versuch gestartet, die Urzeitwesen zu klonen. Wieder gibt es einen entsprechenden Park, diesmal geleitet von Claire (Bryce Dallas Howard). Zusammen mit dem "Dino-Flüsterer" Owen (Chris Pratt) muss sie mit ansehen, wie ihre Tiere aus den Gehegen ausbrechen. Owen hat seinen abgerichteten Dinosaurier Blue dabei. Doch die Menschen müssen mit einer völlig neuen, tödlichen Art Dinosaurier fertig werden.

Unser Kritiker findet: Das Action-Spektakel, inszeniert vom Spanier Juan Antoio Bayona, bleibt dem Jurassic-Geist treu und stellt das Spektakel ins Zentrum des narrativen Interesses. Die komplette Kritik lesen Sie hier.

"Jurassic World: Das gefallene Königreich" startet in insgesamt acht Kinos in Bonn und der Region. Die Spielzeiten in deutscher Sprache im Cine 5 in Asbach, Cineplex Siegburg, Cineplex Troisdorf, Kino-Center Galleria Euskirchen, Kino-Center Rhein Ahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Kinopolis, Stern und Woki finden Sie in unserem Kinofinder. Das Woki, Kinopolis und das Stern zeigen den Film mehrmals in dieser Spielwoche auch im englischen Original. Alle Vorführungen sind in 3D.

2 Auf der Suche nach Oum Kulthum

Die Exil-Iranerin Mitra arbeitet an einem Filmprojekt. Sie will das Leben von Oum Kulthum auf die Leinwand bringen, die in der arabischen Welt eine gefeierte Sängerin war. Bei der Umsetzung stößt Mitra jedoch auf die gleichen Widerstände wie ihre Heldin: Als Frau wird sie von den arabischen Männern diskriminiert. Die Dreharbeiten werden immer schwerer. Und dann verschwindet ihr Sohn. Die Regisseurin steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch.

Das deutsch/österreichisch/italienische/marokanische Drama startet im Rex. Am Montag ist der Film auch einmal im Originalton zu sehen.

3 Camino a La Paz

Sebastián will mit einer Autofahrt eine Menge Geld verdienen: Er soll einen älteren Herren von Buenos Aires nach La Paz in Bolivien bringen. Also schnallt er das Dialysegerät des alten Jalil aufs Dach, und in Sebastiáns geliebtem Peugeot fahren sie gen Norden. Jalil ist Muslim und will andauernd beten. Diese und weitere Unterbrechungen führen dazu, dass Sebastiáns Nerven bald blank liegen. Jalil aber denkt nur an seine Pilgerreise nach Mekka.

Das argentinische Drama ist täglich im Originalton mit Untertiteln zu diesen Zeiten im Kino in der Brotfabrik zu sehen.

4 Mantra - Sounds Into Silence

Mantras singen - nur etwas für Esoteriker? Die Dokumentation porträtiert Menschen auf der ganzen Welt, die das indischen "Chanten" praktizieren. Dieser Gesang soll zu einer spirituellen Reinigung führen. Jai Uttal und andere waren sogar für Grammys nominiert. Uttal selber sang für die Häftlinge im Gefängnis San Quentin in Kalifornien. Er und die anderen Mantra-Sänger wollen zeigen: Den Weg zu sich selbst findet man auch über die eigene Stimme.

Der spanisch/deutsche Musik-Dokumentarfilm läuft täglich zu diesen Zeiten in der Neuen Filmbühne.

5 Swimming with Men

Das Männerschwimmen soll Eric aus der Krise führen: Er schließt sich einer Gruppe Synchronschwimmer in den allerbesten Jahren an. Vielleicht kann Eric ja so auch seine Frau zurückgewinnen, denkt er sich. In der Gruppe blüht der verlassene Ehemann auf. Die Schwimmer haben ein Ziel: Sie wollen bei der Weltmeisterschaft antreten. In Mailand. Und die bleichen Engländer zeigen, dass sie besser sind, als die Konkurrenz dachte.

Die britische Komödie startet in der Neuen Filmbühne und im Stern. Die Neue Filmbühne zeigt den Film am Dienstagabend auch einmal im englischen Original.

6 Kurz beleuchtet:

Im Rahmen der Reihe "Kino für Menschenrechte" zeigt das Woki am Dienstagabend den Dokumentarfilm " Human Flow ", produziert von Ai Weiwei. Der Film wurde von 25 Filmteams in Afghanistan, Mexiko, Bangladesch, Frankreich, Griechenland, Deutschland, im Libanon und weiteren Ländern gedreht.

Im Rex gibt es am Mittwoch um 11 Uhr wieder das " Kinderwagen-Kino ". Zur Matinee-Vorstellung der Tragikomödie "Lady Bird", die sich an Eltern mit einem Säugling bis zu 18 Monaten richtet, wird der Ton etwas leiser als sonst gedreht und das Saallicht nicht ganz abgedunkelt.

" Schuman trifft Rex " heißt es noch bis Montag im Rex. Im Rahmen der Reihe werden noch die Filme "West Side Story", "Koyaanisqatsi" sowie "First Position – Ballet ist ihr Leben" gezeigt. Das komplette Programm und weitere Infos finden Sie hier.

In der Neuen Filmbühne geht die Reihe " Femmes Totales - Zeitgenössisches Kino von Frauen " weiter. Bis Dienstag wird täglich ein Film einer Regisseurin gezeigt. Zu sehen sind die Filme "Tage am Meer", "Träum weiter", "Bonjour Paris", "Speak Up" und "Das unglaubliche Bild". Das komplette Programm finden Sie hier.

Das Kino in der Brotfabrik zeigt am Samstagabend den afghanischen Dokumentarfilm " Meister der Träume " über den afghanischen Filmemacher Salim Shaheen, der an mehr als 110 Produktionen bereits beteiligt war. „Meister der Träume“ (Originaltitel "Nothingwood") ist nicht nur ein Porträt über den Filmemacher Samil Shaheen, sondern auch ein Film über die Leidenschaft des Filmemachens an sich und über die afghanische (Film)kultur. Bei der Vorstellung im Kino in der Brotfabrik ist die Produzentin Melanie Andernach anwesend.

Wer sich lieber überraschen lassen möchte, ist in einer der zahlreichen Sneak Previews bestens aufgehoben. Einen Überraschungsfilm vor dem offiziellen Kinostart gibt es in dieser Woche im Cineplex Troisdorf, im Kinopolis, im Cineplex Siegburg, im Kino-Center Galleria Euskirchen und im Stern zu sehen.

Am Ende bleibt noch eins: Ab ins Kino und viel Vergnügen!