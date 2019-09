Will Smith und Martin Lawrence vereint

Bonn. Die harten Jungs sind zurück: 16 Jahre nach "Bad Boys II" werden Will Smith und Martin Lawrence wieder gemeinsam als Cops auf der Leinwand zu sehen sein. Im Januar 2020 kommt der Film in die Kinos. Am Mittwochabend wurde der deutsche Trailer veröffentlicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.09.2019

Seit dem letzten Auftritt der "Bad Boys" sind rund 16 Jahre vergangen. Kein Wunder also, dass die Cops Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) mittlerweile ganz schön in die Jahre gekommen sind. Sie haben die 50 erreicht - was aber nichts an der ursprünglichen Konstellation geändert hat. Lowrey bleibt der harte Hund, während sein Kumpel Burnett weiter den leicht hysterischen Cop spielt.

Am 16. Januar 2020 werden die beiden Kult-Polizisten wieder in den deutschen Kinos zu sehen sein. "Bad Boys For Life" behält den Stil der beiden Vorgänger-Filme bei und besticht durch unterhaltsames Gezanke der beiden Cops sowie wilde Zerstörungsorgien, für die sich Lowrey und Burnett immer wieder bei Captain Howard (Joe Pantoliano) rechtfertigen müssen.

Neue Figuren werden aber auch eingeführt. Unter anderem werden Alexander Ludwig ("Vikings"), Vanessa Hudgens ("High School Musical") und Kate del Castillo (Netflix-Serie "Ingobernable") zu sehen sein.