GA-Filmecke 5. April - 11. April

Von Alexander Hertel, 04.04.2018

Steven Spielberg entführt seine Zuschauer in dieser Woche in die virtuelle Realität, während sich Christian Petzold einem Roman von Anna Seghers und der Flüchtlingsthematik annimmt. Daneben starten in dieser Woche noch weitere spannende Neustarts in den Kinos in Bonn und der Region. Wir geben einen Überblick über neue Filme und besondere Highlights.

1 Ready Player One

Wade Watts ist ein ganz normaler Junge, der Computerspiele der 1980er-Jahre mag. Nur dass man das Jahr 2044 schreibt und die Erde ein trostloser Ort geworden ist. Alle Jugendlichen vergnügen sich in "Oasis", einer wundervollen virtuellen Realität. Als deren Erfinder James Halliday stirbt, hinterlässt er ein Vermächtnis: Wer ein "Easter Egg" findet, erbt ganz Oasis! Als Wade eine heiße Spur verfolgt, gerät er plötzlich in Lebensgefahr.

Das Science-Fiction-Abenteuer von Star-Regisseur Steven Spielberg startet in gleich sieben Kinos in Bonn und der Region.

2 Transit

Georg (Franz Rogowski) ist in Frankreich auf der Flucht vor den Behörden. Er wird aus politischen Gründen verfolgt. Er eignet sich Papiere und Identität eines Toten an und geht nach Marseille. Dort lernt er Marie (Paula Beer), die Frau des Verstorbenen, kennen. Sie weiß nichts vom Schicksal ihres Mannes und die beiden beginnen eine Affäre. Doch die politische Lage wird brisanter, Marie will ausreisen. Soll Georg ihr die Wahrheit sagen und hoffen, dass sie gemeinsam fliehen?

Das Drama von Christian Petzold läuft im Rex.

3 Film Stars Don't Die in Liverpool

Das Alter zehrt langsam an der exzentrischen Schauspielerin Gloria Grahame. Als sie eine Affäre mit ihrem viel jüngeren Nachbarn Peter Turner anfängt, scheint dies nur eine Laune des Ex-Vamps zu sein. Doch beide kommen sich schnell näher. Sie schweben im siebten Liebeshimmel. Doch Gloria ist krank. Und so will sie sich mit Peters Hilfe einen letzten großen Wunsch erfüllen: Sie will noch einmal nach Liverpool zu reisen und dort auftreten.

Das Biografie-Drama mit Annette Bening und Jamie Bell läuft in Siegburg und in Euskirchen.

4 Ghostland

Als Kind wurde Beth Opfer eines brutalen Überfalls. Sie hat im Schreiben von Horrorliteratur einen Weg gefunden mit ihrem Trauma umzugehen. Doch 16 Jahre nach dem Vorfall muss sie in das Haus der schrecklichen Ereignisse zurückkehren. Dort leben noch immer Beths Mutter und ihre Schwester Vera. Beide haben den Überfall miterlebt. Vera hat seitdem Wahnvorstellungen. Als Beth das Haus betritt, scheint sich der Schrecken von einst zu wiederholen.

Der französisch-kanadische Horrorfilm ist täglich zu sehen.

5 Das Mädchen aus dem Norden

Elle Marja wächst in den 1930er-Jahren in Skandinavien auf. Sie gehört der Volksgruppe der Samen an, die damals unterdrückt wurde. Die angehende Renzüchterin besucht ein Internat in Lappland. Sie träumt von einem anderen, besseren Leben im modernen Schweden. Dafür muss sie mit ihrer Familie und mit ihrer Kultur brechen. Sie zieht auf eigene Faust nach Uppsala. Verwirklicht sich hier ihr Traum von einem neuen Leben?

GA-Redakteur Dietmar Kanthak findet: "Amanda Kernells Film „Das Mädchen aus dem Norden“ erzählt von den Samen im Schweden der 1930er Jahre. Es ist die Studie einer Außenseiterin." Die komplette Kritik finden Sie hier.

Das skandinavische Drama läuft täglich in der Neuen Filmbühne.

6 Reseba - The Dark Wind

Im Irak wird die Minderheit der Jesiden brutal verfolgt. Bei einem Angriff auf ein Dorf werden Frauen und Mädchen verschleppt. Unter ihnen ist auch Pero, die Verlobte des jungen Reko. Der sucht die ganze Region nach der Vermissten ab. Schließlich findet er sie in Syrien. Dort wurde Pero als Sklavin gehalten und ist traumatisiert. Sie kehren zurück zu ihren Familien, doch kann sich die junge Frau nicht mehr in ihr altes Leben einfinden.

Das Kino in der Brotfabrik zeigt das irakische Drama im Originalton mit Untertiteln.

7 Kurz beleuchtet:

Noch haben die Schüler Ferien, noch laufen somit auch im Woki weiterhin die Kinderferienfilme. In dieser Woche sind die Buch-Verfilmung "Die kleine Hexe", der Klassiker "Pippi Langstrumpf", die Komödie "Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft", das Pferde-Abenteuer "Wendy 2", das Jugend-Abenteuer "Vorstadtkrokodile" sowie die Animations-Abenteuer "Ferdinand" und "Paddington 2" zu sehen.

Vor 20 Jahren kam "Titanic" mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in die Kinos. Zum Jubiläum zeigt das Stern das Drama am Sonntag nun noch einmal auf der großen Leinwand. Los geht es um 19.45 Uhr.

In der Reihe "Kino für Menschenrechte" zeigt das Woki am Dienstag einmalig um 20 Uhr das iranische Drama "Teheran Tabu", welches die Geschichte dreier Frauen aus Teheran erzählt.

Im Rahmen der "Asia Nights 2018" zeigt das Stern am Freitag um 22.45 Uhr den japanischen Film "100 Yen Love" im Original mit Untertiteln.

Im Rahmen der Reihe Kinderwagenkino zeigt das Rex am Mittwoch um 11 Uhr die Tragikomödie "Arthur & Claire". Das Konzept dahinter: Die Vorstellung richtet sich an Eltern mit einem Säugling im Alter bis zu 18 Monaten, der Ton wird etwas leiser gedreht und das Licht ist nicht ganz abgedunkelt.

Wer sich lieber überraschen lassen will, kann dies in einer der zahlreichen Sneak Previews tun. Einen Überraschungsfilm vor dem offiziellen Bundesstart zeigen in dieser Woche das Woki, das Kinopolis, das Stern, das Cineplex Troisdorf, das City-Center Galleria Euskichen, das Cineplex Troisdorf und das Cine 5 in Asbach.

