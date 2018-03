GA-Filmecke 22. - 28. März

Bonn. Roboter-Action, eine Eislauf-Satire, die SCh'tis, Peter Hase oder doch lieber ein Sci-Fi-Drama? Ein Überblick über Neustarts und aktuelle Highlights aus den Kinos in Bonn und der Region.

Von Alexander Hertel, 21.03.2018

Die Fortsetzung eines Sci-Fi-Actionfilms, ein hochspannendes Drama von Joachim Trier, eine Satire über Tonya Harding mit Margot Robbie oder doch lieber die Fortsetzung der Sch'tis? Die Kinos in Bonn und der Region bieten auch in dieser Woche eine Reihe interessanter Neustarts. Eine Übersicht:

1 Thelma

Die junge Thelma (Eili Harboe) ist im Gefühlschaos. Sie hat sich von ihrer religiösen Familie losgesagt und ist nach Oslo gezogen. Während ihres Studiums lernt sie Anja kennen, und die beiden verlieben sich ineinander. Doch Thelma wird von Krämpfen geplagt. Ihr Leiden nimmt zu, je näher sie und ihre Gefährtin sich kommen. Als seltsame Dinge um sie herum geschehen, wird klar, dass Thelma übernatürliche Fähigkeiten besitzt - über die sie die Kontrolle verliert.

Das skandinavische Sci-Fi-Drama von Joachim Trier ist täglich im Originalton mit Untertiteln im Kino in der Brotfabrik zu sehen.

2 I, Tonya

Tonya Harding (Margot Robbie) wird im Eiskunstlaufen immer Zweite bleiben. Ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan läuft einfach eleganter. Doch Tonya hat sich hochgekämpft, mit der Unterstützung einer tyrannischen Mutter und mit endlosen Trainingsstunden. Dem zwielichtige Jeff Gillooly gelingt es schließlich, Tonya von ihrer grässlichen Mutter zu befreien. Und er könnte Tonya auch zur besten Eiskunstläuferin machen - wenn der Konkurrentin etwas "zustößt".

Unser Kritiker findet: "I, Tonya" überzeugt mit Eishexe und Eisenstange, Margot Robbie ist fabelhaft in der Titelrolle. Die komplette Kritik lesen Sie hier.

Das oscarprämierte Biografie-Drama ist in diesen Kinos auf Deutsch zu sehen. Die Neue Filmbühne zeigt den Film zweimal auch im englischen Original.

3 Die Sch'tis in Paris - Eine Familie auf Abwegen

Valentin und Constance Brandt haben es geschafft: Sie dürfen ihre Architekturentwürfe im Pariser Museum für Moderne Kunst ausstellen. Die Öffentlichkeit geht davon aus, dass Valentin aus Persien stammt und im Geld schwimmt. Doch als seine Sippschaft in die Vernissage platzt, wird diese Illusion zerstört. Seine Familie lebt in ärmlichen Verhältnissen in Nordfrankreich. Die Provinzler wollen sich mit Valentin versöhnen - und sich Geld leihen.

Die Fortsetzung der Hitkomödie "Willkommen bei den Sch'tis" ist täglich in diesen Kinos auf Deutsch zu sehen. Das Woki zeigt den Film auch im englischen Original.

4 Die Grüne Lüge - The Green Lie

"Nachhaltig" hergestellte Produkte sind oft gar nicht ökologisch. Sie werden nur von der Industrie über "Greenwashing" entsprechend deklariert. Die Dokumentation will über die PR-Strategien aufklären und zeigt beispielsweise, dass zur Gewinnung von Palmöl gezielt Regenwald niedergebrannt wird. In einer Reise um die ganze Welt dokumentieren die Filmemacher die zweifelhaften Auswirkungen des "Öko-Booms" und zeigen Alternativen auf.

Der österreichische Dokumentarfilm läuft täglich in der Neuen Filmbühne.

5 Hichki - Was ist das Leben ohne ein bisschen Schluckauf?

Naina Mathur ist Lehrerin mit Leib und Seele. Aber sie hat das Tourette-Syndrom und findet dadurch keine Anstellung. Doch eines Tages erhält sie ihren Traumjob an einer Elite-Schule. Doch ihre Klasse besteht nur aus den schlechtesten Schülern. Naina geht offen mit ihrem Syndrom um, und nach und nach fassen die Schüler Vertrauen zu ihr. Mit ihrer unkonventionellen Art gelingt es ihr, das Gute in den verunsicherten jungen Leuten hervorzuholen.

Das indische Drama ist am Sonntag um 11 Uhr einmalig im Kinopolis zu sehen.

6 Midnight Sun - Alles für Dich

Dieser Sommer soll alles verändern: Katie (Bella Thorne) lernt Charlie (Patrick Schwarzenegger) kennen, den ersten Menschen, der sie von ihrer schweren Krankheit ablenkt. Sie hat ihr halbes Leben im Dunkel verbracht, da sie keinerlei Sonnenstrahlung verträgt. Sie treffen sich nachts und verlieben sich ineinander. Katie genießt das Leben wie nie zuvor. Doch Charlie ahnt nichts von Kates Krankheit. Und bald schon riskiert sie ihre Gesundheit, nur um noch ein wenig intensiver zu leben.

Diese Kinos zeigen die Romanze mit dem Sohn von Arnold Schwarzenegger auf Deutsch. Im Kinopolis läuft der Film auch zweimal im englischen Original.

7 Pacific Rim: Uprising

Die monströsen Kaiju kehren auf die Erde zurück! Wieder müssen die Riesenroboter "Jaegers" aktiviert werden, um den Meeresungetümen die Stirn zu bieten. Jake Pentecost ist ein abgehalfteter Jaeger-Pilot auf Abwegen. Wie alle wird auch er von einer neuen Kaiju-Attacke überrascht. Er nimmt den Kampf auf. Sein Rivale Lambert will ihn allerdings ausstechen. Doch die 15-jährige Hackerin Amara unterstützt ihn. Der Krieg beginnt von Neuem.

Der Sci-Fi-Actionfilm mit "Star Wars"-Star John Boyega ist mehrmals täglich in 3D und auf Deutsch hier zu sehen. Das Kinopolis zeigt den Film mehrmals in der Woche auch in 3D im englischen Original.

8 Peter Hase

Nichts schmeckt besser als eine geklaute Karotte. Deswegen macht sich der gewitzte Peter Hase daran, Mr. McGregors sorgsam gepflegten Gemüsegarten leer zu räubern. Dem schmeckt das gar nicht, und ein Kampf Langohr gegen Hobbygärtner entbrennt. Als Bea auf den Plan tritt, sind die beiden Kontrahenten elektrisiert: Die Menschenfrau ist schön und sie liebt Hasen! McGregor aber verliebt sich in sie. Wer von beiden wird Beas Herz erobern?

Acht Kinos in Bonn und der Region haben das Familien-Abenteuer ins Programm aufgenommen. Alle Spielzeiten finden Sie in unserem Kinofinder. Im Stern und im Kinopolis läuft der Film insgesamt dreimal auch im englischen Original.

9 Zwei Herren im Anzug

Bauer Pankraz und sein Sohn haben sich nicht viel zu sagen - und tun es trotzdem. Es ist 1984, gerade ist Mutter Theres zu Grabe getragen worden. Der Witwer Pankraz findet sich nach dem Leichenschmaus allein mit seinem Filius Semi. Endlich findet der Ältere die richtigen Worte und erzählt aus seinem Leben: Vom ersten Krieg. Vom zweiten Krieg. Vom ersten Traktor. Von den Studentenunruhen. Semi öffnet sich. Zwei Fremde kommen sich näher.

Das deutsche Drama von Josef Bierbichler ist täglich zu diesen Zeiten im Rex zu sehen.

10 Kurz beleuchtet:

Im Woki läuft am Donnerstag um 19 Uhr in Kooperation mit der giz und der Amnesty-International-Hochschulgruppe der Uni Bonn das Drama " 120 BPM ". Der Film spielt zu Beginn der 1990er-Jahre, wo die Regierung kaum etwas für die an Aids erkrankten Menschen und für die Aufklärung der Krankheit tut. In Paris schließen sich daher Aktivistengruppen wie Act Up zusammen, um gegen die Ausgrenzung zu kämpfen und für mehr Transparenz in der Forschung und Engagement in der Prävention zu protestieren. Im Anschluss an den Film gibt es eine Diskussion.

". Der Film spielt zu Beginn der 1990er-Jahre, wo die Regierung kaum etwas für die an Aids erkrankten Menschen und für die Aufklärung der Krankheit tut. In Paris schließen sich daher Aktivistengruppen wie Act Up zusammen, um gegen die Ausgrenzung zu kämpfen und für mehr Transparenz in der Forschung und Engagement in der Prävention zu protestieren. Im Anschluss an den Film gibt es eine Diskussion. Wer sich lieber überraschen lassen möchte, kann dies in einer der zahlreichen Sneak Previews tun. Einen Überraschungsfilm vor offiziellem Bundesstart zeigen das Kinopolis, das Cineplex Siegburg, das Kino-Center Galleria in Euskirchen, das Stern und das Woki.

Am Ende bleibt noch eins: Ab ins Kino und viel Vergnügen!