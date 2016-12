GA-Filmecke 22. - 28. Dezember

22.12.2016 Bonn. Jede Woche werfen wir einen Blick auf neue Filmstarts sowie auf das Programm in den Bonner Kinos. Diese Woche dreht sich alles um die Festtage. Mit dabei: der perfekte Disney-Familien-Weihnachtsfilm und eine gelungene Videospiel-Verfilmung.

Auch in diesem Jahr gibt es ihn wieder, den perfekten Weihnachtsfilm für die ganze Familie. Und er kommt von Disney. Der Filmkonzern um die berühmte Maus entführt den Zuschauer in seinem neuesten Animationsabenteuer "Vaiana" in die Südsee. Genauer gesagt auf die Insel Motunui, einem scheinbaren Paradies, auf dem die Bewohner alles haben, was das Herz begehrt. Doch eines Tages verfaulen die Kokusnüsse, die Fischer kommen mit leeren Netzen zurück. Vaiana, die 16-jährige Tochter des Stammesoberhauptes, weiß dank der Erzählungen ihrer Großmutter, was zu tun ist: Sie muss den Halbgott Maui finden, der für die Probleme verantwortlich ist, um das Glück wieder zurück in ihre Heimat zu bringen. Also verlässt sie die Insel und bricht zu einer abenteuerlichen Reise auf.

Es ist ein wunderschöner Film, den Disney passend zu Weihnachten in die Lichtspielhäuser bringt. Vaiana ist, obwohl Tochter des Oberhauptes, keine typische Disney-Prinzessin, sondern eine selbstbewusste Teenagerin und starke Heldin, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Es geht darum, das zu tun, was einem das Herz sagt; es ist auch eine Geschichte über Selbstfindung. Das ist nicht wirklich neu, doch spannend erzählt und visuell fantastisch animiert. Es gibt wunderschöne, melancholische und auch düstere Bilder, einige Animations-Ideen erinnern an Szenen aus einem Ghibli-Film. Und natürlich wird, wie bei Disney gewohnt, gesungen. Das alles fügt sich zu einem sehenswerten Animations-Abenteuer zusammen (Kinopolis, Stern)

Viele Neustarts in einer zerstückelten Kinowoche

Thematisch weihnachtlich wird es mit "Eine schöne Bescherung". Die schwedische Komödie über eine Familienzusammenführung an Weihnachten ist im Produktionsland einer der erfolgreichsten Filme der letzten Jahre. In Bonn ist der Film in der Brotfabrik zu sehen.

Insgesamt gibt es an diesem Donnerstag vier Neustarts in den Bonner Kinos. Starpower gibt es im neuen Film von "A Single Man"-Regisseur Tom Ford. Sein verschachteltes Neo-noir-Drama "Nocturnal Animals" über eine Frau, die in einem Romanmanuskript ihres Ex-Mannes eine versteckte Drohung sieht, ist unter Anderem mit Amy Adams, Jake Gyllenhall und Michael Shannon prominent besetzt (Kinopolis). Ebenfalls im Godesberger Multiplex starten auch "Allied", der neue Thriller von Robert Zemeckis mit Brad Pitt und Marion Cotillard, sowie die französische Komödie "Gemeinsam wohnt man besser".

Während Zuschauer zu Beginn des Weihnachts-Wochenendes also schon viel neues sehen können, vergrößert sich die Auswahl ab dem 1. Weihnachtstag noch einmal, wenn sich die deutsche Schauspielprominenz die Klinke in die Hand gibt. Til Schweiger, Michael "Bully" Herbig, Matthias Schweighöfer und Jan Josef Liefers spielen die Hauptrollen in der deutschen Krimi-Komödie "Vier gegen die Bank", die von keinem geringerem als Wolfgang Petersen ("Das Boot") inszeniert wurde (Stern, Kinopolis).

Eine gelungene Videospiel-Verfilmung

Doch um die Kinowoche noch weiter zu zerstückeln, startet nach den Feiertagen am 27. Dezember (Previews schon am 26. Dezember) noch ein Film: "Assassin's Creed" bereichert nicht nur die Kinowoche, sondern generell das Genre der Videospiel-Verfilmungen. Es geht um den verurteilten Verbrecher Callum Lynch (Michael Fassbender), der kurz vor Vollstreckung des Urteils in eine Einrichtung kommt, wo er dabei helfen soll, den legendären Apfel Edens zu finden. Mit diesem könnte der freie Wille der Menschen gebrochen werden. Um diesen zu finden, durchlebt Lynch mittels einer Maschine die Erinnerungen seines Vorfahrens zur Zeiten der spanischen Inquisition.

Ja, die Story klingt verrückt. Und auf diese Prämisse sollte man sich einlassen, möchte man das Kino nicht kopfschüttelnd wieder verlassen. Denn "Assassin's Creed" von "Macbeth"-Regisseur Justin Kurzel ist optisch und visuell berauschend und überwältigend. Es ist ein Hochgenuss, der Kamera durch das Spanien vor über 500 Jahren zu folgen und die choreographierten Action-Sequenzen auf der großen Leinwand zu sehen. Die Bilder im Spanien des Jahres 1492 sind in Staub und Nebel getränkt, Sandtöne beherrschen das Bild, während in der Einrichtung, in der rund 2/3 des Films spielen, Blau- und Rottöne die Farbwahl bestimmen. Da ist es zu verschmerzen, dass es erzählerisch teilweise etwas hektisch und zum Ende hin nicht immer überzeugend zugeht und einige Hintergründe und Details nur kurz erwähnt werden. Kenner des Spiels sind dadurch eher im Vorteil. Doch dem Vergnügen tut das kaum einen Abbruch. Das Kinopolis und das Woki zeigen diese sehr gelungene Spiele-Verfilmung.

Zwei Filme im Nachspiel gibt es im Rex und in der Filmbühne zu sehen. "So weit und so groß", eine Dokumentation über Otto Modersohn zeigt das Rex, während das Kino in Beuel den deutsche Erfolgsfilm "Willkommen bei den Hartmanns" ins Programm nimmt.

Veränderte Öffnungszeiten an Weihnachten

Zu beachten sind die Öffnungszeiten in dieser Weihnachtswoche. Während die Kinos an allen (Feier-)tagen regulär öffnen, beginnen an Heiligabend die Vorstellungen spätestens am frühen Nachmittag. Einzig die Brotfabrik hat sowohl an Heiligabend als auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen geschlossen.

Zudem werden in dieser Spielwoche auch wieder für die kleinsten Zuschauer die (Weihnachts)filme "Die Augsburger Puppenkiste" (Kinopolis, Rex, Filmbühne), "Pettersson + Findus: Das schönste Weihnachten überhaupt" (Kinopolis, Woki, Stern, Filmbühne) und "Feuerwehrmann Sam - Helden im Sturm" (Woki) gezeigt.

Wer keine Lust auf einen Film, sondern auf Ballett hat, ist im Rex gut aufgehoben. Dort wird zweimal "Der Nussknacker" von der Bühne des Royal Opera Houses in Covent Garden in London gezeigt.

Der ewige Toni Erdmann

Wie schon in der letzten Woche endet auch diese GA-Filmecke mit "Toni Erdmann". Wer noch ein Last-Minute-Geschenk benötigt: die sensationelle Tragikomödie erscheint am 23. Dezember auf DVD und Blu-ray. Außerdem ist sie im Kinopolis und auch in der Filmbühne mehrmals in dieser Kinowoche noch einmal zu sehen.

Und zum Schluss bleibt noch eins: Ab ins Kino und viel Vergnügen. (Alexander Hertel)