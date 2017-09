13.09.2017 Los Angeles. Es gibt Neuigkeiten von der neuen "Star Wars"-Trilogie: Nach dem Abgang von Colin Trevorrow wurde ein neuer Regisseur gefunden. Zudem wurde der Starttermin verschoben.

„Star Wars“-Fans müssen auf „Episode IX“ etwas länger als geplant warten. Wie die Konzerne Disney und Lucasfilm am Dienstag mitteilten, soll der neunte „Star Wars“-Film statt im Mai 2019 erst im folgenden Dezember in die Kinos kommen. Auf dem bisherigen Mai-Termin läuft stattdessen die Neuauflage des Märchenklassikers „Aladdin“ unter der Regie von Guy Ritchie an.

Wenige Stunden zuvor hatten die Filmstudios verkündet, dass US-Regisseur J.J. Abrams den letzten Teil der neuen „Star Wars“-Trilogie verfilmen wird. Er springt für Colin Trevorrow („Jurassic World“) ein, der vorige Woche bei dem lange geplanten Projekt ausgestiegen war.

Mit "Star Wars: Das Erwachen der Macht" hatte Abrams 2015 die neue Trilogie ins Leben gerufen. "Ich freue mich sehr, dass er zurückkommt, um die Trilogie zu Ende zu führen", teilte die "Star Wars"-Produzentin Kathleen Kennedy am Dienstag mit.

Mitte Dezember läuft zunächst der zweite Teil der neuen Trilogie, "Star Wars: Die letzten Jedi", an. Der im April veröffentlichte erste Trailer für den Film unter der Regie von Rian Johnson war im Internet bereits zum Hit geworden. (dpa)