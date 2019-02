Gastro aktuell

Pizza und Pasta: Das Team der L'Osteria in der Innenstadt.

Bonn. Vom Bonner Bogen in die Innenstadt: Die Restaurantkette L'Osteria hat unweit des Münsterplatzes eine neue Filiale eröffnet. Es gibt unter anderem eine saisonale Wochenkarte, die alle zwei Wochen wechselt.

Von Hagen Haas, 04.02.2019

Die Restaurantkette L'Osteria ist jetzt auch in der Bonner Innenstadt angekommen. Im früheren Mambo City House am Münster begrüßen General Manager Yasmine Poltorak und ihr Team nun ihre Gäste auf zwei Etagen mit insgesamt 234 Plätzen. Im Frühjahr soll eine Terrasse vor dem Haus eröffnet werden.

Das Franchise-Unternehmen L'Osteria feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen, europaweit existieren 104 Filialen, davon 94 in Deutschland. Das neue Haus am Bonner Münster zählt zu den 16 L'Osteria-Restaurants, die von Kent Hahne und Udo Hänold geführt werden.

Metallgitter-Regale, gemütliche Lounge-Eleganz mit braunen, rostbraunen und mattroten Leder- und Polsterfarben sowie Hängelampen im Seventies-Look definieren das Ambiente. Das Restaurant verfügt über einen Personenaufzug zum Obergeschoss.

Von Antipasti bis Tiramisu

Auf der Speisekarte stehen Antipasti wie Vitello tonato (9,90 Euro) und Pastagerichte wie Spaghetti Pomodoro e Basilico (7,75 Euro) und Orecchiette di Manzo al limone (mit Rinderfiletstreifen) für zwölf Euro. Die Pizzas in der L'Osteria zeichnen sich durch ihren überdurchschnittlichen Durchmesser aus (45 Zentimeter): etwa die Pizza Salsiccia Picante mit Mozzarella und Peperoni-Salami (12,25 Euro) oder Braccio di Ferro mit Spinat, Ei, Käse und Knoblauch (9,75 Euro). Als Dessert empfiehlt Restaurantleiterin Yasmine Poltorak das hausgemachte Tiramisu (5,25 Euro). Weitere Hauptgerichte finden sich auf der saisonalen Wochenkarte, die 14-tägig wechselt.

Die Getränkekarte offeriert zwölf offene Weine (0,2l) für je 4,70 Euro, etwa den Lugana von Viticultori aus Venetien, hinzu kommen das römische Bier Peroni Nastro Azzurro (0,33l) für 3,70 Euro, Aperitivi wie L'Osteria Rosato Mio (0,2l) für 5,70 Euro und hausgemachte Limonaden, zum Beispiel Himbeer mit Zitrone oder Grapefruit (0,3l) für je 4,50 Euro.

Info: L'Osteria, In der Sürst 3, 53111 Bonn-Innenstadt, www.losteria.net, Tel. (0228) 29 97 55 88. Geöffnet Mo-Do 11-23h, Fr und Sa 11-24h, So und feiertags 12-23h. Kein Ruhetag.