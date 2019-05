Internationale Küche

Bonn. Ob die spanische, italienische oder chinesische Küche; diese Klassiker sind nach wie vor beliebt bei allen Restaurantliebhabern. Wer aber mal für kulinarische Abwechslung sorgen möchte, der sollte sich folgende internationale Restaurants in Bonn anschauen.

Von Talia Sachs, 02.05.2019

Ab und an mal etwas Vielfalt in die Speisekarte zu bringen, schadet sicher niemandem. In Bonn lassen sich einige internationale Restaurants finden, die für kulinarische Abwechslung sorgen können, denn Bonn ist diesbezüglich sehr gut aufgestellt. Bei folgenden Vorschlägen ist sicher für Liebhaber jeglicher Küchen etwas dabei.

1 Äthiopisch - Roha Café und Restaurant

Als einziges äthiopisches Restaurant in Bonn kann das "Roha - Cafe und Restaurant" in der Oxfordstraße in Bonn punkten. Das Ambiente ist sehr traditionell, die Einrichtung und auch das Angebot sind sehr landestypisch. Besonderen Reiz bietet der traditionelle Kaffee, der wie in Äthiopien hergestellt wird. Man sollte sich allerdings nicht scheuen mit den Fingern zu essen, denn wer wirklich stilecht äthiopisch essen möchte, verzichtet hier bei einigen Mahlzeiten auf das Besteck.

Adresse: Oxfordstraße 18, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 17 bis 23 Uhr; Samstag und Sonntag von 16 bis 23 Uhr

2 Brasilianisch - Limao - brasil bar and restaurant

Foto: Ronald Friese Limao-Chef Metin Kocatepe.

Wer aus Bad Godesberg kommt, dem ist das Limao sicher bekannt. Mit seiner sehr zentralen Lage direkt gegenüber des Bad Godesberger Bahnhofs, kann das Limao überzeugen. Es ist das einzige brasilianische Restaurant in Bonn. Der brasilianische Flair spiegelt sich in der Atmosphäre, dem Angebot der traditionellen Kost und der Einrichtung wieder. Wer vorallem Lust auf ein etwas lebhafteres Restaurant mit ein wenig Partystimmung hat, für den könnte das Limao ein Versuch Wert sein, denn es ist unter anderem auch für seine Cocktailbar bekannt. Der Lärmpegel kann hier auch mal etwas lauter werden. Typisch brasilianisch eben.

Adresse: Moltkestraße 64, 53177 Bonn-Bad Godesberg

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 17 bis 0 Uhr; Freitag und Samstag von 17 bis 2 Uhr, Sonntags geschlossen

Info: http://www.limao.de/

3 Persisch - Shiraz und Restaurant Rendezvous

Foto: Andrea Warnecke Reis ist ein wichtiger Bestandteil der persischen Küche (Symbolfoto).

Für Liebhaber der persischen Küche - oder die, die es noch werden möchten - gibt es das persische Restaurant Shiraz in der Bonner Innenstadt. Das Shiraz bietet typisch persische Kost und ein recht gutes Preis-Leistungsverhältnis. Aufgrund seiner zentralen Lage ist es auch mit den ÖVPN gut erreichbar.

Adresse: Franzstraße 36. 5311 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 Uhr bis 16 Uhr; Samstag und Sonntag von 13 Uhr bis 22 Uhr

Info: https://persische-restaurant-shiraz.business.site/#details

Das Shiraz ist nicht das einzige persische Restaurant, denn das Restaurant Rendezvous in Bonn bietet ebenfalls persische Spezialitäten: Die persische Küche ist für diverse Reisgerichte, die Vorliebe für süßsaure Speisen und die Kombination von Reis mit Früchten bekannt. Diese Devise zieht sich auch durch das Angebot der Speisekarte des Restaurants Rendezvous.

Adresse: Rosenstraße 34, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstags bis Samstags von 12 Uhr bis 19 Uhr; Sonntags von 15 Uhr bis 23 Uhr

Info: http://www.rendezvous-bonn.de/

4 Kroatisch - Restaurant Cro und Karlseck

Foto: Horst Müller Kroatische Küche: Mirjana Bunderla und Natascha Kern vom Cro in Beuel.

Nicht zu verwechseln mit dem bekanntem deutschen Rapper Cro bietet das kroatische Restaurant Cro in Bonn landestypische Kost: Hierzu zählen zum Beispiel Cevapcici (Hackfleischröllchen), Pljeskavica (Hacksteak mit Schafskäse und Beilagen) , sowie die typisch kroatischen Pfannkuchen namens Palacinka. Geschmückt ist das kroatische Restaurants mit malerischen Impressionen aus dem Balkanstaat, die zusätzlich für kroatischen Flair sorgen.

Adresse: Obere Wilhelmstraße 31, 53225 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntags von 11:30 Uhr bis 14 Uhr und von 17:30 Uhr bis 22 Uhr, Dienstags geschlossen

Info: http://www.restaurant-cro.de/

Ebenfalls typisch kroatische Kost bietet das Restaurant Karlseck, welches in der Nähe des Kaiser-Karl-Rings liegt: Hierzu zählen Fleischgerichte, Fischspezialitäten sowie verschiedene einheimische Weinsorten. Sowohl das Restaurant Cro als auch das Karlseck liegen etwas dezentral und nicht direkt im Bonner Zentrum.

Adresse: Kölnstraße 198, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 16 Uhr bis 23 Uhr; Samstags und Sonntags von 11:30 bis 23 Uhr

5 Argentinisch - El Tarascon

Foto: Jens Kalaene Symbolfoto.

Das El Tarascon beschreibt sich selbst als original argentinisches Steakhaus mit Holzkohlegrill. Das Fleisch kommt hier direkt vom Grill. Gelegen ist das Restaurant an der in Poppelsdorf bekannten Clemens-August-Straße, wo sich die meisten Poppelsdorfer Restaurants befinden. Die Rezensionen im Internet belegen: Das Steakhaus ist einen Besuch wert. Allerdings sollte man besser vorab einen Tisch reservieren, wenn unnötige Wartezeit vermieden werden sollen.

Adresse: Clemens-August-Straße 2-4, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 12 Uhr bis 14:30 Uhr und von 18 Uhr bis 23 Uhr, Samstags von 18 Uhr bis 23 Uhr, Sonntags von 12 bis 14:30 Uhr und von 18 Uhr bis 22 Uhr.

Info: https://www.eltarascon.de/

6 Libanesisch - Montliban

Wer Interesse daran hat, sich einmal an der libanesischen Essensvielfalt auszuprobieren, der sollte dem Restaurant Montliban einen Besuch abstatten. Übersetzt bedeutet Montliban übrigens so viel wie die Berge Libanons. Das Montliban bietet neben einheimischen Fleisch- und Fischgerichten auch vegetarische und einige vegane Gerichte. Generell ist die libanesische Küche recht vegetarierfreundlich, da Bulgur, Reis, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst Grundbestandteile verschiedener Spezialitäten sind.

Adresse: Siegburger Straße 58, 53229 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17 Uhr bis 23 Uhr, Sonntag von 13 Uhr bis 22 Uhr

Info: https://www.montliban.de/

7 Tibetisch - Himalayak

Als einziges tibetisches Restaurant in Bonn gibt es das Restaurant Himalayak. Das Restaurant zählt zu den ersten tibetischen Restaurants in ganz NRW und wirbt mit Speisen, die auf gesunder und besonders frischer Herstellungsweise basieren. Zusätzlich gibt es in Bonn noch eine zweite Anlaufstelle, was tibetische Speisen betrifft: den Tibet Imbiss an der Clemens-August-Straße in Poppelsdorf. Wie der Name schon sagt, ist dies aber kein richtiges Restaurant, sondern ein Imbisstand. Der Tibet Imbiss dient eher dem Streetfoodfeeling.

Adresse: Bornheimer Straße 74, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Samstags bis Sonntags von 17 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, Montag ist Ruhetag

Info: http://www.himalayak.de/about.htm

8 Portugiesisch - Casa Pedro

Foto: Sarah Mutz Neues Altstadtgefühl: Der Biergarten vor dem Casa Pedro.

Das portugiesische Restaurant liegt im Herzen der Bonner Altstadt und bietet einheimische Spezialitäten. Besonders die verschiedenen Tapas werden auf der eigenen Internetseite ausgelobt. Neben traditionell portugiesischen Speisen hat das Casa Pedro auch spanische Spezialitäten im Programm.

Adresse: Heerstraße 67, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 17 Uhr bis 0 Uhr, Montag ist Ruhetag

