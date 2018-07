GA gelistet

Bonn/Region. In Bonn und der Region finden sich einige Restaurants, die eine vielfältige Speisekarte mit internationalen Köstlichkeiten anbieten. Für die ein oder andere kulinarische Abwechslung ist damit gesorgt. Ein Überblick.

Von Alina Remer, 29.07.2018

Wer mal wieder Lust auf eine kulinarische Veränderung hat, sollte einen Blick auf die Restaurants in Bonn und der Region werfen. Denn hier ist für Liebhaber der bayrischen Küche oder von klassischen mediterranen Gerichte bis hin zu französischer Küche einiges dabei, das zum Genießen einlädt.

1 Die Glocke

"Die Glocke" heißt das Restaurant seit der Neueröffnung im Jahre 1998 zwar ganz schlicht, aber das Restaurant hat einiges zu bieten. In mehreren Restaurant-Räumen kann man sich für jeden Anlass, sei es Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern, Kommunion oder Konfirmation, passende Sitzmöglichkeiten auswählen. Kulinarisch gesehen sollte auch für jeden was dabei sein, denn in der Glocke kann man sowohl zwischen altbewährten Speisen und einer abwechslungsreichen saisonalen Karte mit mediterranen Gerichten wählen. Zudem gibt es seit neuestem auch eine Steakhaus-Karte.



Adresse: Kölnstraße 170, 53757 Sankt Augustin

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 12 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr, Samstag von 18 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 14.30 Uhr und 18 bis 22 Uhr

Kontakt: (02241) 92 18 80, www.dieglocke.de

Foto: Jörn Rynio/Stiftung Warentest Symbolbild.

2 DelikArt

Das DelikArt im LVR-Landesmuseum Bonn bietet vom Frühstück, über einen wöchentlich wechselnden Mittagstisch bis hin zu abendlichen à la-carte Gerichten ein vielseitiges Angebot. Seit 2002 bietet das Restaurant zudem einen Catering-Service an. Der Betrieb ist nachhaltigkeitszertifiziert und legt besondere Aufmerksamkeit darauf, regionale und fair gehandelte Produkte zu verwenden.



Adresse: Colmantsraße 14-16, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 11 Uhr bis 23 Uhr, Sonntag von 11 bis 22 Uhr, Küche von 12 bis 21.30 Uhr

Kontakt: (0228) 18 41 438, www.delikart-restaurant.de

3 Roses

In direkter Nachbarschaft zum Münsterplatz befindet sich das Roses in Bonn. Die große Terrasse, die einen wunderschönen Blick auf die Umgebung ermöglicht, bietet 200 Sitzplätze an. Auf der Speisekarte befinden sich moderne und internationale Gerichte wie beispielsweise frische Pasta, Fleischgerichte und Salate. Dabei verleiht der Küchenchef den Gerichten gerne mal einen asiatischen oder orientalischen Akzent. Zusätzlich zur Sommer- oder Winterkarte gibt es alle drei Wochen neue Empfehlungen für die Restaurantbesucher.

Adresse: Martinsplatz 2a, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Jeden Tag von 9 Uhr bis Open End.

Kontakt: (0228) 43 30 653, roses-bonn.de

4 Speisesaal Bonn

Seit 2011 wird das Restaurant in der Bundeskunsthalle betrieben. Auf der Speisekarte findet sich alles, was die regionale Küche des Rheinlandes und der Eifel zu bieten hat. Dabei legen die Betreiber des Speisesaales besonderen Wert darauf zu wissen, mit welchem Lieferanten sie zusammenarbeiten, welche Produkte woher stammen und in welcher Qualität sie sich befinden. Auch bei der Auswahl der Getränke wird großen Wert auf die regionale Qualität gelegt.

Adresse: Friedrich-Ebert-Allee 2, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Restaurant Speisesaal: Dienstag bis Samstag täglich von 11 bis 19 Uhr, Sonn- und Feiertag von 10 bis 19 Uhr, Warme Küche ab 11.30 durchgehend bis 18 Uhr. Café-Bar im Foyer: Dienstag, Mittwoch von 10 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr

Kontakt: (0228) 91 71 420, www.speisesaal-bonn.de

Foto: SPEISESAAL Stillen Ihren Hunger nach Kunst: Die Teams des Café im Kunstmuseum und des Café Restaurant SPEISESAAL. FOTO: KLEVENHAUS

5 Godesburg

Die Küche im Restaurant Godesburg bietet cross-kulturelle Gerichte, die man in modernsten Ambiente beispielsweise im Rittersaal oder Hofgarten hoch über den Dächern von Bad Godesberg genießen kann. Markenzeichen der Gastronomie sind spezielle Event-Dinner. Zudem kann man die verschiedenen Räumlichkeiten auch für kleine oder größere Feierlichkeiten nutzen.

Adresse: Auf dem Godesberg 5, 53177 Bonn

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr, Warme Küche von 12 bis 14.30 Uhr und 18 bis 21.30 Uhr

Kontakt: (0228) 38 67 88 91, www.godesburg-bonn.de

6 Bellvuechen

Das Restaurant Bellvuechen bietet Platz für 20 bis 25 Gäste, die ein einmaliger Blick auf das wunderschöne Rheinpanorama erwartet. Weiterhin gibt es im Bellvuechen eine Gartenterrasse mit Platz für rund 60 Gäste, die in zwei Ebenen unterteilt ist und Sitzplätze unmittelbar am Ufer des Rheins bietet. Ein lichtdurchfluteter Pavillon aus der Jahrhundertwende bietet ebenfalls das passende Ambiente für unterschiedliche Feierlichkeiten. Die Speisekarte besticht je nach Jahreszeit mit wechselhaften, stets frischen, leicht mediterranen Gerichten.

Adresse: Bonner Straße 68, 53424 Remagen

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 14 Uhr und 18.30 bis 23 Uhr

Kontakt: (02228) 79 09, www.bellevuechen.de

7 Herr Lehmann

Bei Herr Lehmann kann man hausgemachte Burger, saftige Steaks und Pommes in einer loungigen Atmosphäre essen. Auch für Vegetarier und Veganer ist auf der Speisekarte was dabei. Freitags und samstags lädt einen zudem die Happy Hour ab 22 Uhr dazu ein, seinen Burger zusammen mit einem Cocktail zu genießen. Seit neustem gibt es bei Herr Lehman zudem Mittagmenüs.

Adresse: Budapester Straße 11, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11.30 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 11.30 bis 1 Uhr

Kontakt: (0228) 18 03 61 42, www.facebook.com/HerrLehmannBurgerCocktail

Foto: dpa Dieser Burger lädt zum Genießen ein.

8 Kaiserhüttn

In der Kaiserhüttn haben bis zu 30 Gäste Platz zum Feiern von Geburtstagen, Weihnachten, Sommerfesten oder sonstigen Familien- und Firmenfeiern. Als erfahrener Caterer ist das Team der Kaiserhüttn zudem darauf eingerichtet, seinen Gästen mit Flying Buffet, Häppchen oder Fingerfood zu erfreuen. Die Besonderheit auf der Speisekarte: Alle Speisen sind vegan und für Fans der bayrisch-österreichischen Küche findet man hier von Krautsalat, Kaiserschmarn bis Kartoffelgulasch über Leberkässemmel alles, was das Herz begehrt.

Adresse: Wilhelmsplatz 1, 53111 Bonn

öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr, Feiertage von 11 bis 20 Uhr

Kontakt: (0228) 93 19 79 84, www.kaiserhuettn.com

9 Lamme Goedzak

Im Herzen der Bonner Südstadt liegt das Lamme Goedzak. Die beiden Gasträume des Restaurants sowie die große Terrasse laden die Gäste dazu ein, hier ein paar schöne Stunden zu verbringen. Die Küche definiert das Lamme Goedzak als "traditionell, neu interpretiert" und arbeitet ausschließlich mit frischen und nach Möglichkeit regionalen Produkten von lokalen Anbietern. Auf der Abendkarte finden sich Gerichte mit Fisch und Fleisch, Pasta sowie orientalische Spezialitäten und vegetarische Speisen.

Adresse: Argelander Str. 86, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 24 Uhr, Sonn- und Feiertage von 10 bis 24 Uhr

Kontakt: (0228) 92 12 400, lammegoedzak.de

10 Hotel Pastis

Nach fünf Jahren "Bistro No14" und 15 Jahren "Hotel Pastis" findet sich das Pastis nun mit neuem Konzept in der Rheingasse in der Bonner Innenstadt wieder. Die Lokalität bietet rund 45 Plätze und in einem kleinen Innenhof befinden sich weitere 15 Plätze. Trotz neuem Konzept bleibt die Küche unverändert und bietet nach wie vor regionale französische Gerichte an. Dabei ist allerdings neu, dass man die Gerichte nun auch Mitnehmen und so auch zu Hause genießen oder sich etwas für Veranstaltungen zubereiten lassen kann.

Adresse: Rheingasse 5, 53113 Bonn-Innenstadt

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 12 bis 20 Uhr, Küche von 12 bis 19 Uhr

Kontakt: (0228) 96 94 270, pastisbonn.com

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Cafés in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Café in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.