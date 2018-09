GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Hier gibt es in Bonn und der Region leckere Waffeln 2. Cafés in der Region

Bonn. Mit Puderzucker, mit Sahne, mit Früchten oder doch mit Eis? Es gibt viele Varianten, Waffeln zu genießen. Wir stellen Lokale und Cafés in Bonn und der Region vor, die Waffeln anbieten.

Von Alexander Hertel, 18.09.2018

Ob mit Sahne, Früchten und Eis belegt oder außergewöhnlicher serviert am Spieß oder in Form einer Eiswaffel: Waffeln erfreuen sich nicht nur in der klassischen Variante mit Puderzucker großer Beliebtheit. In Bonn und der Region haben sich einige Lokale ganz auf die beliebte Teigware spezialisiert, zudem gibt es sie in verschiedensten Varianten und mit den unterschiedlichsten Toppings in einigen Cafés. Wir geben einen Überblick:

1 Cream Company

Am Eingang vom Stadthaus zur Innenstadt in der Sterntorbrücke liegt die Cream Company. Das Kaffeehaus bietet neben Kaffee, Smoothies und Salaten auch belgische Waffeln an. Diese können nach eigener Kreativität mit Banane, Erdbeeren, Schokolade, Smarties oder auch Eis belegt werden. Die eingeklappte Waffel wird dann noch mit Puderzucker oder einer Sauce verfeinert.

Adresse: Sterntorbrücke 13, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.30 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 21 Uhr

Kontakt: www.facebook.com/CreamCompany, Tel. 0228/98143333

2 Sunnysu

Waffeln zählen für das Sunnysu in Bonn neben den Frozen Yogurts und dem Softeis eigenen Angaben zufolge zu den "drei Säulen" des Unternehmens. Nach selbst entwickelten Rezepten und eigener Herstellung bietet das Unternehmen täglich verschiedene Teigsorten an. So können Kunden unter anderem zwischen dem klassischen Vanilletag, dem Schokoteig, einem veganen Kokosteig oder auch einem Blaubeerteig wählen. Anschließend werden die Waffeln in eine "Papptüte" gerollt und mit verschiedenen Toppings und Saucen gefüllt.

Adresse: Kölnstraße 26, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 12 bis 20 Uhr

Kontakt: www.sunnysu.eu

3 Panor

Als Franchise Unternehmen 2013 gegründet, hat Panor vor fünf Jahren in Bad Godesberg seine erste Filiale eröffnet. Spezialisiert hat sich Panor, das sich aus dem englischen "pan" ("Pfanne") und dem französischen "or" ("Gold") zusammensetzt, auf Crepes und Waffeln. Diese können mit Schokoriegeln und Süßigkeiten, Beeren, Früchten und Nüssen sowie Raspeln und Soßen belegt werden.

Adresse: Am Kurpark 1, 53177 Bad Godesberg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 21 Uhr, Sonntag und Feiertage 12 bis 21 Uhr

Kontakt: www.panor.de, Tel. 0228/37748330, Mail: info@panor.de

4 Café Lieblich

Kaffee, hausgemachte Kuchen und auch hausgemachte Waffeln bietet das Café Lieblich in der Weststadt an. Diese können mit verschiedenen Toppings, darunter auch vegane, belegt werden.

Adresse: Bonner Talweg 115, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr

Kontakt: www.cafelieblich.de, Tel. 0228/54889578

5 Eiscafé Etna

Das Eiscafé Etna wurde 1884 von Longo Gino gegründet, seit 1997 führt die Familie Salatin das Eiscafé in Beuel. Neben Eis und Kuchen bietet das Lokal in den kälteren Monaten von Oktober bis April auch hausgemachte Waffeln an.

Adresse: Obere Wilhelmstraße 1A, 53225 Beuel

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 9.30 bis 23 Uhr

Kontakt: www.eiscafe-etna.de, Tel. 0228/474835

6 Café Spitz

Zwischen dem Frühstücksangebot, Nudel- und Fleischgerichten sowie Pizzen finden sich auf der Speisekarte vom Café Spitz auch Waffeln. Serviert mit Puderzucker, Nutella oder Eis mit heißen Kirschen werden diese in den Wintermonaten angeboten.

Adresse: Sterntorbrücke 10, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 9 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 2 Uhr

Kontakt: spitz-bonn.de, Tel. 0228/697430, Mail: kontakt@spitz-bonn.de

7 Heisskalt

Neben Eis und Cocktails können im Heisskalt in den Wintermonaten auch Waffeln gegessen werden. Die Waffeln werden mit Puderzucker, Sahne, Eis oder auch Kirschen angeboten.

Adresse: Hausdorffstraße 185, 53129 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonntag und Feiertage 12 bis 20 Uhr

Kontakt: www.heisskalt-bonn.de, Tel. 0151/23446460, Mail: info@heisskalt-bonn.de