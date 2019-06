Gastro aktuell

Bonn. "There are Golden Churros in town" heißt es jetzt in der Bonner Innenstadt. Nach Roermond und Köln expandiert Frankie's Churros nun nach Bonn und bietet das krapfen-ähnliche Spritzgebäck an, das beliebig mit Toppings garniert werden kann.

Von Hagen Haas, 03.06.2019

In Spanien, Portugal und in Lateinamerika sind sie seit Jahrhunderten beliebt: Churros, ein krapfen-ähnliches Spritzgebäck. Das Unternehmen Frankie's Churros startete 2013 mit einem Stand im Outlet-Center von Roermond , der auch heute noch existiert. 2016 folgte eine Filiale an der Kölner Breite Straße, inzwischen wurde ein weiteres Lokal in der Domstadt am Rhein eröffnet. Und in Bonn ist Basel Himoud der erste Franchisenehmer bei Frankie's Churros und Geschäftsführer der neuen Filiale nahe dem Kaiserplatz (Am Neutor), untergebracht in den Räumen des ehemaligen Lederwarenfachgeschäftes Schugt.

Der modern-minimalistische Gastraum mit seinen knallgelben Wänden, den hellgrauen Tischen und Sitzbänken und der grauen Theke bietet 26 Gästen Platz, eine Außenbewirtung gibt es nicht. Motto des Lokals ist "There are Golden Churros in town". Aus einer Weizenmehlmischung, die vom Lizenzgeber Frankie's Churros geliefert wird, entstehen in einer Pflanzenfett-Wanne die Churros, die dort goldgelb frittiert werden. Anschließend werden diese mit Puderzucker oder diversen Toppings (Zimt und Zucker, Nutella, Schoko-, Erdbeer- oder Karamellsoße) in recycelbaren Papierkegeln serviert.

Die Churros gibt es in vier verschiedenen Größen: die kleine Portion kostet vier Euro, die mittlere sechs, die große neun und die XL-Portion zwölf Euro. Die verschiedenen Toppings kosten jeweils einen Euro extra.

Zur Wahl stehen ferner einige Softdrinks aus dem Kühlschrank (Coca-Cola 2,25 Euro die Halbliterflasche), Fuze Lemon oder Fuze Peach 2,25 Euro, Red Bull 2,30 Euro, Capri Sun 1,80 Euro. Aus einem Vollautomaten von WMF kommen Heißgetränke wie Kaffee Regular 1,90 Euro, Cappuccino 2,50 Euro, Espresso 1,70 Euro oder warmer Kakao 2,20 Euro.

Info: Frankie's Churros, Am Neutor 2a, 53113 Bonn-Innenstadt. Geöffnet Mo-Sa 10-20h, So 13-18h. Kein Ruhetag