GA gelistet

Bonn/Region. In Bonn und der Region gibt es nicht nur Kneipen und Restaurants. Auch gehobenere Bars sind hier angesiedelt. Wir stellen einige davon vor.

Von Jana Henseler, 12.02.2019

1 Skybar in Bonn

Die Skybar Bonn befindet sich im 17. Stock des Marriott-Hotels in Bonn. Von hoch oben können Gäste ihre Drinks mit Blick über Bonn, den Rhein und das Siebengebirge genießen. Neben Getränken, bietet die Skybar auch Speisen an. Salate, Snacks, Burger - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Hunde sind in der Bar nicht gestattet.

Adresse: Platz der Vereinten Nationen 4, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 2 Uhr

Kontakt: konrads@wccbhotel.com

2 The Old Jacob in Bonn

Neben Spirituosen und Cocktails gehören Charakter-Biere zur Spezialität der Bar The Old Jacob in Bonn. Eingerichtet ist sie im viktorianischen Stil. Das feiern von Events ist hier ebenfalls möglich.

Adresse: Kesselgasse 1a, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 18 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 18 bis 2 Uhr

Kontakt: info@theoldjacob.com, Facebook-Seite

Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn Viele Bars bieten ungewöhnliche Cocktail-Kreationen an.

3 The Waiting Room in Bonn

The Waiting Room Bar & Small Bites in Bonn hat nach eigenen Angaben folgendes Motto: "Werde Teil einer längst vergessenen Zeit, lebe im Rausch, liebe heftig und genieße den Zeitgeist einer Welt, in der gute Zeiten noch König waren." Events wie "Electro Swing" laden zum Tanzen und gemütlichem Beisammensein ein.

Adresse: Münsterstraße 7, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 18 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr

Kontakt: (0228) 72 17 87 77, info@the-witing-room.de

4 Kennedy Bar im Bonner Hilton-Hotel

Die Kennedy Bar des Hilton Hotels in Bonn lädt zum Verweilen ein. Kleinere Speisen wie beispielsweise ein Club-Sandwich werten die Karte auf. Neben Longsdrinks und Cocktails werden hier auch Tee- und Kaffeespezialitäten angeboten.

Adresse: Berliner Freiheit 2, 53111 Bonn

Kontakt: (0228) 72 690

Foto: Hubertus Schüler/BJVV Fruchtig, Süß oder Sauer - bei Cocktails sind keine Grenzen gesetzt.

5 Rheinland Distillers Büro & Bar in Bonn

Nur Donnerstags öffnet die Bar, in der der bekannte "Siegfried Gin" zu Hause ist. Ansonsten dienen die Räumlichkeiten in der Bonner Mozartstraße als Büro. Reservierungen sind in der Bar, die fußläufig vom Hauptbahnhof erreichbar ist, nicht möglich.

Adresse: Mozartstraße 24, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: Donnerstag von 18 Uhr bis Mitternacht

Kontakt: (0228) 24 99 25 04, Facebook-Seite; siegfriedgin.com

Foto: Rheinland Distillers GmbH Die Bar hat nur donnerstags geöffnet.

6 Julia Rosebud in Köln

Das Julia Rosebud in Köln kommt im Anstrich einer Cocktailbar aus den 1950er Jahren und legt Wert auf eine stilvolle Optik. Die Google-Rezensionen der Kunden fallen überwiegend positiv aus. Die Cocktails sollen qualitativ hochwertig und die Bedienung sehr freundlich sein. Auch ausgefallene Kreationen findet man hier.

Adresse: Heinsbergstraße 20, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 19 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr

Kontakt: (0221) 27 20 74 12, Facebook-Seite

Foto: Hubertus Schüler/BJVV Oft darf Minze bei einem Cocktail nicht fehlen.

7 Shepheard in Köln

Klein aber fein ist das Shepheard in Köln. Außerdem ist es mehr als nur eine Bar. Auch ein Catering-Service für Feiern oder Geschäftstreffen ist Teil des Angebots. Reservierungen sind bis 22 Uhr möglich. Hier sind außergewöhnliche Getränke-Kreationen an der Tagesordnung. Verschiedene Veranstaltungen machen die Bar gelegentlich zu einer Eventlocation.

Adresse: Rathenauplatz 5, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 20 bis 3 Uhr

Kontakt: (0221) 33 10 994, Facebook-Seite

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von gehobenen Bars, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Fehlt etwas in der Auflistung? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge per E-Mail an online@ga-bonn.de.