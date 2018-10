GA gelistet

Wir verraten, wo man in Bonn am besten Kaffee trinken kann.

Bonn . Am ersten Oktober wird der Tag des Kaffees gefeiert. Wo gibt es in Bonn Bars und Cafés, die sich auf das beliebte Heißgetränk konzentrieren? Ein Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.09.2018

Kaffee gehört für viele Menschen zu einem guten Start in den Morgen dazu, oder in Form des Espresso nach dem Mittagessen. Manche können sogar am frühen Abend noch nicht die Finger von ihm lassen und bewältigen mit dem heißen Getränk die Nacht. Diese Cafés und Bars in Bonn kennen sich mit den verschiedenen Variationen des Kultgetränks aus.

1 Kessel´s Espresso Studio

Mit dem Ziel, das Flair des italienischen "Dolce Vita" mit dem Rheinland bekannt zu machen, startete Inhaber Frank Kessel 1991 mit dem Espresso Studio. Seitdem bietet er seinen Kunden an der italienischen Espressobar mehr als 30 Variationen des starken Kaffees in Miniaturform an.

Daneben gibt es regionale Spezialitäten an Gebäck und Süßwaren. Kleine Kinder bekommen „Cappuccino per Bambini“, einen warmen Kakao mit Milchschaum und Schokoherz.

Adresse: Friedrichstraße 54, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 - 19 Uhr, Samstag: 10 - 18 Uhr

Kontakt: 0228 - 656433, info@kessels-espresso-studio.de, www.kessels-espresso-studio.de

2 Black Coffee Pharmacy

Die Black Coffee Pharmacy bietet in ihren Espressobars in der Bonner Südstadt sowie in Rüngsdorf röstfrische Kaffeespezialitäten an. Selbstgebackene Kuchen, italienisches Gebäck, herzhafte Snacks sowie ein breites Frühstücksangebot sind ebenfalls auf der Speisekarte zu finden. Auch ein Roller der Black Coffee Pharmacy ist in der Stadt unterwegs, um den Kaffee mobil zu verkaufen.

Espressobar Südstadt

Adresse: Bonner Talweg 46B, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr

Kontakt: 0151-10000595, silke.thun@black-coffee-pharmacy.com, www.black-coffee-pharmacy.com

Espressobar Rüngsdorf

Adresse: Konstantinstraße 2, 53179 Bonn

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 18.30 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr

Kontakt: 0160-3208263, silke.thun@black-coffee-pharmacy.com, www.black-coffee-pharmacy.com

Kaffee - internationaler Tag des Kaffees Kaffee ist gar keine Bohne, sondern der Kern einer Steinfrucht, die als Kaffeebeere oder Kaffeekirsche bezeichnet wird.

Im hohen Norden wird laut dem Sprachreiseanbieter LAL europaweit mit Abstand der meiste Kaffee getrunken. Rund 10,4 Kilogramm verbraucht jeder Finne durchschnittlich pro Jahr, das entspricht 1.300 Tassen Kaffee.

In Bonner Restaurants kosten Cappuccini im Schnitt 2,65 Euro. Das entspreche einem durchschnittlichen Wert. Am günstigsten sei das Heißgetränk in Mannheim und am teuersten in Essen. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Sprachreisenanbieters LAL anlässlich des Welttages des Kaffees am 1. Oktober.

Neben Rohöl gehört Kaffee zu den meist gehandelten Waren weltweit.

Im Schnitt zahlt ein Restaurantbesucher in Deutschland laut LAL rund 2,65 Euro für das beliebte Heißgetränk. Das ist ein durchschnittlicher Wert im weltweiten Vergleich. Der günstigste Cappuccino aller 25 analysierten Länder wird in Portugal serviert. Hier zahlen Kaffeeliebhaber nur 1,16 Euro pro Tasse. Ebenso preiswert ist der Cappuccino zudem in seiner Heimat Italien: Dort müssen Kaffee-Fans durchschnittlich nur 1,35 Euro pro Tasse entgelten.

Besonders teuer ist der Kaffeegenuss hingegen in Norwegen, der Schweiz und Dänemark. So müssen Norweger durchschnittlich 3,97 Euro pro Cappuccino zahlen; in der Schweiz werden etwa 4,04 Euro fällig und in Dänemark sogar 4,61 Euro.

3 Kurt – Der Kaffeeröster

Im Herzen von Poppelsdorf gelegen, fügt sich das Café Kurt gut in die Restaurantmeile der Clemens-August-Straße ein. Eine weitere Filiale ist in Endenich zu finden. Rustikal und gemütlich gestaltet, verbreitet das Café ein besonderes Ambiente unter den Gästen. Das Team nennt Kaffee seine Leidenschaft, weshalb es unzählige Sorten und Herkünfte im Angebot gibt. Zusätzlich sind weitere Heiß- sowie Kaltgetränke, kleine Snacks, Kuchen sowie eine Frühstücksauswahl auf der Karte zu finden.

Foto: Horst Müller Das Team im Juli 2018.

Im Juni haben die Kaffeeröster ihr Angebot erweitert. Direkt neben seinem Poppelsdorfer Hauptgeschäft wurde das Kurt Deli eröffnet.

Café Poppelsdorf

Adresse: Clemens-August-Straße 55, 53115 Bonn

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 18 Uhr

Kontakt: 0228-81295515, kontakt@kurt-kaffee.de, www.kurt-kaffee.de

Café Endenich

Adresse: Endenicher Straße 300, 53121 Bonn

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr

Kontakt: 0228-62020600, kontakt@kurt-kaffee.de, www.kurt-kaffee.de

4 Cafe Cultura

Das Café Cultura in Beuel und in der Südstadt biett den Kaffee "Linea Classic" aus der Rösterei Kona in Euskirchen an. Im ständigen Wechsel, so verspricht es die Webseite, können Kunden auch immer wieder andere Espresso-Varianten ausprobieren. Dazu gibt es italienisches Mandelgebäck und Torten.

Café Cultura

Adresse: Friedrich-Breuer-Str. 55, 53225 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8 bis 18.30 Uhr, Samstag: 9 bis 16 Uhr, Sonn- und feiertags: geschlossen

Kontakt: 0228 4038 7769, info@caffe-cultura.de, caffe-cultura.de

Café Cultura Süd

Adresse: Bonner Talweg 16, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr, Samstag: 10 bis 17 Uhr, Sonntag: 12 bis 17.30 Uhr, am Feiertag geschlossen

Kontakt: 0228 9180 8488,

5 Brews Lee Coffee

Gute Bewertungen bei Google erzielt das Brews Lee Café in Endenich. Ein User schreibt sogar, dass es dort den besten Espresso in Bonn gebe. 15 Plätze finden sich in dem kleinen Café. Inhaber Jimmy Ng beschreibt seinen Laden mit den Worten: "Die Diversität der Kaffeewelt in entspannter Atmosphäre erkunden und genießen." Manchmal finden auch Kaffeeverkostungen dort statt.

Im Brews Lee Coffee werden "Single origin Bohnen" aus der Kaffeerösterei Ernst im Kölner Süden verwendet. Dadurch will der Inhaber Bohnen nicht mit jenen anderer Kaffeesorten mischen, sondern nur Bohnen aus einer Region anbieten.

Adresse: Endenicher Straße 262, 53121 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8.30 bis 18.30 Uhr, Samstag: geschlossen, Sonntag: 11 bis 18 Uhr

Kontakt: 0228 5226 7747, info@brewsleecoffee.de, http://www.brewsleecoffee.de/,

Foto: GA Serviert Kaffee-Spezialitäten: Jimmy Ng (links) vom Brews Lee Coffee.

6 Bonner Espresso Studio

Im Bonner Espresso Studio gibt es nicht nur Kaffee, es handelt sich auch um einen Verkaufsladen für Hausgeräte. Auch hier gaben viele Kunden im Netz positive Bewertungen für das Geschäft des Inhabers Lorenzo Mormina. In der hauseigenen Werkstatt werden Reparaturen angeboten für Kaffeemaschinen angeboten.

Adresse: Siemensstrasse 17-21, 53121 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr, Samstag: 9 bis 16 Uhr, Sonntag geschlossen

Kontakt: 0228 9675 823, lorenzo@bonnerespressostudio.de, https://bonnerespressostudio.eu/

7 Cream Company Coffee & Friends

Frischer Kaffee, süße Köstlichkeiten wie Kuchen, Waffeln und Eis sowie herzhafte Speisen warten in der Cream Company Coffee & Friends in der Bonner Innenstadt. Über zwei Etagen ist das Café verteilt und bietet auch schon am frühen Morgen ein ausgewogenes Frühstücksangebot an.

Adresse: Sterntorbrücke 13, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr

Kontakt: 0228-98143333, www.CreamCompany.com

