GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Bars in Bonn lohnen sich für einen Cocktail-Abend 2. Che Guevara, Mojito, Sausalitos 3. Auf der Poppelsdorfer Meile

Bonn/Region. Wer sich mit seinen Freunden auf einen Cocktailabend treffen möchte, muss nicht lange suchen. Der GA listet Bonner Bars auf, in denen man die bunten Drinks genießen kann.

Von Sofia Grillo, 23.07.2019

1 Tacos

In der mexikanischen Bar "Tacos" ist die Getränkekarte lang. Klassiker und unbekannte Drinks kann man hier ausprobieren. Die Bar liegt in der Innenstadt von Bonn. Zur Happy Hour (bis 22 Uhr) gibt es alle Cocktails zum halben Preis. Ab 23 Uhr kosten alle Jumbo Cocktails nur noch die Hälfte.

Adresse: Bonngasse 7, Bonn

Öffnungszeiten: Sonntag bis Montag von 12 Uhr bis 2 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 Uhr bis 1 Uhr

Internet: www.tacos-bar.de

2 Shakers

Verbringt man seinen Cocktailabend im "Shakers", dann hat man die Wahl zwischen 400 verschiedenen Drinks. Die Getränke kosten zwischen 6 und 8 Euro. Von 17 Uhr bis 21 Uhr und von 1 Uhr bis 2 Uhr ist Happy Hour. Dann kosten einige Cocktails 5,90 Euro.

Adresse: Bornheimer Straße 26, Bonn

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag von 17 Uhr bis 1 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 17 Uhr bis 2 Uhr, Freitag und Samstag von 17 Uhr bis 4 Uhr sowie Sonntag von 16 Uhr bis 1 Uhr

Internet: www.shakers-bonn.de

3 The Old Jacob

Hut und Bart sind das Logo der Bar "The Old Jacob", die im viktorianischen Stil eingerichtet ist. In der Bar in der Bonner Innenstadt bekommt man neben zahlreichen Cocktails auch Spirituosen und Biere aus aller Welt. Die Preise sind etwas höher als anderswo (9 bis 12 Euro), dafür setzt die Bar auf kreative Drinks und hochwertige Zutaten.

Adresse: Kesselgasse 1a, Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 18 Uhr bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 18 Uhr bis 2 Uhr

Internet: www.theoldjacob.com