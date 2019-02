China-Restaurants in Bonn

Bonn. In Bonn gibt es zahlreiche viele Restaurants, die chinesisches Essen anbieten. Doch welche sind zu empfehlen und wo in der Stadt sind sie zu finden? Ob im Zentrum oder in Dransdorf, Asia-Imbiss oder gehobene Küche - hier ist unser Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.02.2019

Die chinesische Küche erfreut sich in Deutschland seit langem großer Beliebtheit. Kein Wunder, denn sie ist nicht nur lecker, sondern auch vergleichsweise günstig. Ob Fleisch, Fisch oder vegetarisch, Ente oder Hummerkrabbe, mit Nudeln oder Reis, gebraten oder gedünstet - für jeden ist etwas dabei, und das meist in angenehmer Atmosphäre mit freundlicher Bedienung.

Auch in Bonn gibt es viele Restaurants, die chinesisches Essen anbieten. Doch welche sind zu empfehlen und wo in der Stadt sind sie zu finden? Ob im Zentrum oder in Dransdorf, Asia-Imbiss oder gehobene Küche - hier ist unser Überblick.

Was ist das beste Chinarestaurant in Bonn?

In allen Rankings ganz weit oben ist das Kolaila an der Berliner Freiheit. Der Grund: Hier können die Gäste authentische Gerichte aus China genießen und keine "verwestlichte" Küche. Es gibt auch einen Lieferservice.

Gibt es All you can eat?

Die meisten chinesischen Restaurants haben "All you can eat" in Buffetform im Angebot. Oft gibt es dabei auch asiatische Besonderheiten wie einen mongolischen Grill oder Sushi, so etwa im Nan King an der Thomas-Mann-Straße.

Welche China-Restaurants gibt es in der Innenstadt von Bonn?

Sowohl das Kolaila als auch das Nan King liegen im Bonner Zentrum. Auch das Dim Sum ist zentral am Markt gelegen. Hier gibt es klassische kantonesische Spezialitäten und täglich abends traditionellen Stone-Hotpot. Wer Fastfood auf Asiatisch sucht, ist beim Wok In an der Maximilianstraße gut beraten.

Gibt es ein Restaurant auf dem Rhein, in dem man Chinesisch essen kann?

Auf dem "Chinaschiff", das in Bonn-Beuel auf dem Rhein verankert liegt, befindet sich das "Ocean Paradise" Hier soll sich der Besucher in außergewöhnlichem Ambiente fühlen "wie der Kaiser von China", so das Versprechen der Betreiber. Im Sommer kann bei gutem Wetter auf dem Oberdeck im Biergarten der Blick auf den Rhein genossen werden.

Die besten Chinarestaurants in Duisdorf

Am Schieffelingsweg befindet sich das Fuzhou Garden, das mit seinem speziallen Seafood-Buffet punkten kann. Nur wenige Meter weiter liegt das Shanghai. Zudem gibt es an der Rochusstraße noch den Imbiss China Woking.

Chinesisch essen in Bonn-Beuel

Neben dem Chinaschiff ist in Beuel auch das Hong Kong Wok an der Friedrich-Breuer-Straße zu empfehlen.Die Speisekarte bietet eine große Auswahl nicht nur chinesischer Köstlichkeiten, so gibt es zum Beispiel auch Gerichte nach Thai-Art. Auch von Geschäftsleuten wird das Hong Kong Wok stark frequentiert. Die "Chinesische Mauer" im Brückenforum ist ein klassischer Chinese. Hier gibt es jeden Tag Buffet zum Mittagstisch und am Abend. Darüber hinaus gibt es noch den Wok Meister an der Siegburgerstraße.

Der Chinese in Bonn-Dransdorf

Im Stadtteil Bonn-Dransdorf befindet sich an der Grootestraße das "Peking Garden", das kantonesische Speisen und Getränke anbietet. Das Peking Garden ist das einzige Restaurant dieser Art in Dransdorf.

China-Restaurants in Lengsdorf

Auch Lengsdorf hat gute chinesische Küche zu bieten. Das China-Restaurant Peking Ente bietet auch die Möglichkeit einer Online-Bestellung. Im Royal Dragon gibt es neben frischen Gerichten aus dem Wok auch eine Kinderecke.

Weitere gute chinesische Restaurants in Bonn

Außerdem zu empfehlen sind das China-Town Restaurant in Tannenbusch, das Jasmin in Bad Godesberg und das Asia Wok, das an drei Standorten asiatische Küche anbietet. Noch mehr leckeres Essen auf Asiatisch findet sich in unserer Übersicht. Wer es japanisch mag, wird hier fündig.

Welche guten China-Restaurants gibt es in der Umgebung von Bonn?

In der Region sind das Chinarestaurant Hangelar in Sankt Augustin, die Chinesische Mauer in Siegburg und das Kaiser Garden in Bornheim-Hersel besonders beliebt.