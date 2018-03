Bonn. Nicht nur in Irland feiern die Menschen am 17. März den St. Patrick's Day. Auch Irish Pubs in Bonn feiern den Gedenktag. Wo und wie erfahren Sie hier.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.03.2018

1 James Joyce

Das James Joyce gehört zu den beliebtesten Irish Pubs in Bonn. Als rustikal beschreibt es sich selbst und bietet neben irischem Bier und Whiskey eine wechselnde Speisekarte, einen Billardtisch, Live-Sportübertragungen und einen Dartautomaten an. Am St. Patricks Day am Samstag hat das James Joyce bereits ab 12 Uhr geöffnet. Zur Feier des Tages kann bei Live-Musik und einem traditionellen Guinness auf den Feiertag angestoßen werden. Ab 15 Uhr wird das Six-Nation-Cup-Rugby-Spiel zwischen England und Irland gezeigt. Für Fußballfans läuft ab 15.30 Uhr aber auch wie gewohnt die Bundesliga. Der Abend läuft dann ganz unter dem Motto: Party, Party, Party. Der Eintritt ist frei.

Wer am Samstag verhindert ist, findet den Pub auch an anderen Tagen hier:

Öffnungszeiten & Kontakt

Mo-Do: 18-2 Uhr, Fr+Sa: 18-3 Uhr, So: 18-1 Uhr

Mauspfad 6-10

53111 Bonn

Tel.: (0228) 18 03 22 09

www.facebook.com/james-joyce

2 The Quiet Man

Ebenfalls in der Innenstadt gelegen und auf Platz 1 der Google-Bewertungen ist der Irish Pub The Quiet Man. Das Personal spricht neben Deutsch und Englisch auch Spanisch und weitere Sprachen - je nachdem, wer gerade bedient. Ein Hingucker im Quiet Man ist der dort angebrachte Kunstautomat. Für vier Euro kann man sich wie am Kaugummiautomaten ein künstlerisches Objekt ziehen.

Am Samstag schon was vor? Kein Problem. Hier ist der Irish Pub zu finden:

Öffnungszeiten & Kontakt

Mo-Do: 18-1 Uhr, Fr: 18-3 Uhr, Sa: 15-3 Uhr, So: 18-0 Uhr

Colmantstraße 47

53115 Bonn

Tel.: (0228) 98 14 733

www.the-quiet-man.com

3 The Fiddlers

Im historischen Fronhof in Endenich ist The Fiddlers zu finden. Selbstgemachte irische Hausmannskost und ein urtümliches Ambiente zeichnen den Irish Pub aus. Wer es eilig hat, kann sein Essen auch mitnehmen. Wöchentlich finden hier ein Pub Quiz und mehrere Karaokenächte statt. Auch hier wird Live-Sport übertragen. Am St. Particks Day gibt es Live-Musik: Rob Taylor tritt ab 19 Uhr im Fiddlers auf. Der Eintritt beginnt schon ab 15 Uhr und ist frei.

Wer an einem anderen Tag vorbei kommen möchte:

Öffnungszeiten & Kontakt

Mo-Do: 17-1 Uhr, Fr: 17-2 Uhr, Sa: 15-2 Uhr, So: 15-0 Uhr

Frongasse 9

53121 Bonn

Tel.: (0228) 61 41 61

E-Mail: fiddlerspubbonn@gmail.com

www.thefiddlersbonn.com

4 Dubliner Irish Pub Bonn

Ebenfalls in der Innenstadt findet man den Dubliner Irish Pub. An jedem geöffneten Abend findet hier eine andere Aktion statt. Dienstags ist Pitcher-Nacht, mittwochs Pub-Quiz, donnerstags Bier-Pong-Abend, freitags gibt es wechselnde Live-Events. Samstags können sich alle Musikbegeisterten bei der Karaokenacht die Seele aus dem Leib singen. Sonntag und Montag ist Ruhetag. Der Dubliner Irish Pub feiert den St. Patricks Day unter dem Motto: Kommt grün, geht blau. Dresscode ist demnach grün. Los geht es ab 19 Uhr und der Eintritt ist frei. DJ Nik Slater und viel Guinness sorgen für gute Stimmung.

Den Samstag schon anders verplant? Der Pub hat auch an diesen Zeiten geöffnet:

Öffnungszeiten & Kontakt

Di-Sa: 19-3 Uhr, So+Mo: Geschlossen

Maxstraße 18-20

53111 Bonn

Tel.: (01517) 43 94 447

Die ganze Welt feiert St. Patrick's Day Foto: dpa Das Wasser im Brunnen vor dem Weißen Haus in Washington (USA) ist anlässlich des Besuchs des irischen Premierministers Kenny am 16. März grün gefärbt.

Foto: dpa Irlands Premierminister Enda Kenny (Mitte) nimmt am 12. März bei der St. Patrick's Day Parade in Philadelphia teil.

Foto: dpa Grünes Licht beleuchtet den Rheinfall am 16. März anlässlich des "Global Greening" zum St. Patrick's Day in Neuhausen in der Schweiz.

Foto: dpa Ein Teilnehmer des St. Patrick's Day Parade, der seinen Bart in den irischen Nationalfarben gefärbt hat, spielt am 12. März in München auf seinem Dudelsack.

Foto: dpa Die Christus Statue in Rio de Janeiro (Brasilien) ist ebenfalls grün erleuchtet.

Foto: dpa Irische Tänzerinnen stehen am 16. März positioniert in der U-Bahn in London anlässlich der Feierlichkeiten des St. Patrick's Day.

Foto: dpa Das Regierungsgebäude in Dublin ist grün angeleuchtet.

Foto: dpa Irische Tänzerinnen am Trafalgar Square in London am 16. März.

Foto: dpa Menschen stehen am Chicago River in Chicago (USA), der am 11. März anlässlich des St. Patrick's Day in irisch-grün gefärbt wurde.

Foto: dpa Irische Tänzerinnen stehen am vergangenen Donnerstag in der U-Bahn Station Tottenham Court Road in London anlässlich des Feiertags.

5 Flynn's Inn Whiskey Bar & Pub

Das Flynn's Inn gibt es sowohl hier, als auch in Karlsruhe. Seit rund drei Jahren existiert der Pub in Bonn und bietet seinen Gästen eine große Auswahl an Getränken. Auch einige irische Gerichte sind zu haben. Jeden Dienstag findet hier die Quiz-Night statt. Zu gewinnen gibt es für jeden etwas - unter anderem eine Flasche Whiskey. Für die Sportbegeisterten gibt es regelmäßige Live-Übertragungen. Am St. Patricks Day lädt der Pub zum Rugby gucken ein. Typisch irisch wird das Six-Nation-Cup-Rugby-Spiel zwischen England und Irland gezeigt. Dazu wird Fish & Chips und eine irischer Rindereintopf angeboten. Der Eintritt ist frei, los geht's ab 13 Uhr.

Sie verbringen den Samstag schon woanders? Auch zu diesen Zeiten hat der Pub geöffnet:

Öffnungszeiten & Kontakt

So-Do: 17-1 Uhr, Fr+Sa: 17-3 Uhr

Wolfstraße 45

53111 Bonn

Tel.: (0228) 38 76 53 43

E-Mail: bonn@flynnsinn.de

http://flynnsinn.de/bn/

6 Shamrock Irish Pub Siegburg

Im Siegburger Irish Pub kann man nach dem Feierabend perfekt entspannen. Das verrucht-verrauchte Flair ist allerdings nicht für jeden etwas. Die Auswahl an Whiskey und Biersorten ist reichlich. Dazu gibt es an den Wochentagen immer ein anderes Getränkeangebot: montags ist Pintday, dienstags Weizentag, mittwochs Pitchernight und donnerstags sind Flaschenbiere im Angebot. Dazu gibt es jeden Tag die "Irish Hour". Auch Fußballspiele werden übertragen.

Öffnungszeiten & Kontakt:

Mo-So: 18-1 Uhr, Fr+Sa: 18-3 Uhr, So: 18-0Uhr

Holzgasse 49

53721 Siegburg

E-Mail: shamrock.siegburg@gmail.com

www.shamrock-irish-pub-siegburg.com

7 Shamrock Irish Pub Rheinbach

Das Shamrock in Rheinbach bietet neben Rockmusik von AC/DC, Metallica, Green Day und Co. auch eine große Auswahl verschiedener Biere. Von Irish Bier bis hin zu Pils und Kölsch gibt es alles. Der Pub bietet während der Öffnungszeiten auch kleine Snacks für Zwischendurch. Für einen "Spieleabend" beim Schocken oder Looping Louie, oder um den Geburtstag zu feiern, bietet das Shamrock die passende Atmosphäre. Am St. Patricks Day öffnet die Kneipe wie gewohnt um 18 Uhr. Wie es sich gehört wird dann ordentlich gefeiert. Denn zum St. Patricks Day kommt auch noch der Geburtstag der Besitzerin hinzu. Zum Bier gibt es dann die begehrten grünen Hüte geschenkt.

Am Samstag haben Sie schon etwas anderes vor? Dann schauen Sie doch zu diesen Zeiten einmal im Pub vorbei:

Öffnungszeiten & Kontakt:

Di-Do: 18-1 Uhr, Fr-Sa: 18-5 Uhr, So+Mo: Ruhetag

Grabenstrasse 20

53359 Rheinbach

Telefon: (0173) 25 90 944

E-Mail: webmaster@shamrock-rheinbach.de

www.shamrock-rheinbach.de