Wenn Pärchen einkaufen gehen

Schanghai. Gelangweilte Männer in Kaufhäusern. Klischee oder nicht - in Schanghai hat ein großes Einkaufscenter aus der vermeintlichen Not eine Tugend gemacht. Die männlichen Begleiter können in gläsernen Spiele-Kabinen von ihren einkaufswilligen Frauen "geparkt" werden.

Von Dierk Himstedt, 11.08.2017

Klischees haben bekanntlich immer ein Fünkchen Wahrheit in sich. Wohl auch in diesem skurrilen Fall in der chinesischen Metropole Schanghai: "Husband storage", wörtlich übersetzt "Ehemann-Aufbewahrung", heißt das ungewöhnliche Angebot im dortigen Global-Harbor-Einkaufscenter, von dem die BBC unter Berufung auf die chinesische Zeitung "The Paper" berichtet. Möglicherweise eine Innovation, für die sich auch Kaufhäuser in anderen Städten interessieren könnten.

Zocken statt nörgeln

Das Konzept: Vom Shoppen gelangweilte Männer setzen sich freiwillig beim Besuch im Einkaufscenter in eine gläserne Box, um dort auf ihre Begleiterinnen zu warten. Diese können so in aller Ruhe ihre Einkäufe erledigen, ohne von ihren nörgelnden Männern genervt zu werden. Womit wir beim Klischee wären. Der Clou für die Männer: Im Inneren der Glasboxen befindet sich jeweils ein gemütlicher Massagesessel, ein Computer und eine Konsole mit kostenlosen Spielen aus den 90er Jahren, die die Besucher vermutlich noch aus Teenagertagen kennen.

The first pods were launched at the Global Harbor shopping mall in Shanghai in Junehttps://t.co/2h0ad0LEo6 — News18 (@CNNnews18) 29. Juli 2017

Was skurril klingt, scheint zumindest bei den Männern in Schanghai gut anzukommen, wie der Erfinder und Entwickler der "Ich-warte-hier-auf-Dich"-Game-Kabinen, Wei Pengfei, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung bestätigte. Die gelangweilten Begleiter nutzen die Spielkabinen mit großem Interesse. Manche Männer kämen mittlerweile sogar allein zum Spielen ins Kaufhaus und an den Wochenende bildeten sich bereits lange Schlangen vor den Kabinen.

Auf einmal müssen die Frauen warten

Was sagen die Frauen dazu? Auch hier zieht Pengfei eine überwiegend positive Bilanz: "Die meisten Frauen unterstützen uns. Sie können endlich in Ruhe shoppen gehen." Es käme allerdings auch vor, dass sich manche ärgern - allerdings nicht über das Angebot, sondern über ihre Männer, die gar nicht mehr aus den Kabinen raus wollten", so Pengfei.

Idee ist auch bei uns nicht ganz neu

Der Vergleich hinkt ein wenig - aber genervte Frauen beim Einkaufen finden sich auch in anderen Konstellationen. Wenn Kinder nörgeln, dann kann das Shoppen schnell stressig werden. Deswegen gibt es schon seit Längerem in deutschen Kaufhäusern und großen Möbeldiscountern Angebote für Kinderbetreuungen, wo man die Kleinen bequem "parken" kann, um in Ruhe einkaufen zu gehen. Allerdings ist nicht bekannt, dass es Vergleichbares auch für Männer gibt.