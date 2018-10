GA gelistet

Bonn. Noch mal stöbern und nach Liebhaberstücken suchen. Die Flohmarktsaison neigt sich dem Ende entgegen. Einige große Märkte eröffnen an diesem Wochenende zum letzten Mal in diesem Jahr. Hier eine Auswahl.

Von Dierk Himstedt, 19.10.2018

Für die Schnäppchenjäger und Trödelfans bricht bald die "Saure-Gurken-Zeit" an. Am Wochenende bieten sich einige der letzten Gelegenheiten, mit Trödlern um gebrauchte Waren zu feilschen. An welchen Plätzen am Samstag und Sonntag die Verkäufer ihre Stände präsentieren, zeigen wir hier in der folgenden Übersicht.

1 Flohmarkt in der Bonner Rheinaue

Er ist einer der größten deutschen Flohmärkte. Der Rheinauen-Flohmarkt beendet am kommenden Samstag seine Saison. An guten Tagen bieten hier bis zu 2000 private Händler ihre Waren zum Kauf an - unter Pagoden, auf Tischen oder auf Decken. Und das Wetter am Wochenende scheint mitzuspielen. Viele Trödelfans werden sicher diese letzte Gelegenheit nutzen.

Foto: Geobasis NRW Flohmarkt in der Rheinaue.

Samstag, 20. Oktober, 8 bis 18 Uhr

Ort: Bonner Rheinaue

Adresse: Ludwig-Erhard-Allee

2 Mädelsflohmarkt

Bonnerinnen verkaufen ihre Schätze aus dem Kleiderschrank an rund 160 Tischen zu kleinen Preisen. Beim Mädelsflohmarkt ist am Sonntag gemütliches Flanieren und geschicktes Styling angesagt.

Foto: Stefan Hermes Kleidung aller Art, vom Negligé bis zur Pelzjacke, von Flip Flops bis zu High Heels bietet der Mädelsflohmarkt.

Sonntag, 21. Oktober, ab 15 Uhr

Ort: Brückenforum in Beuel

Adresse: Friedrich-Breuer-Straße 17

Eintritt: 3 Euro.

3 Rhein-Antik-, Kunst- und Designmarkt

Zum letzten Mal in diesem Jahr findet in der Bonner Innenstadt auf dem Friedensplatz, der Vivatsgasse, dem Bottlerplatz sowie der Windeck- und der Poststraße der Rhein-Antik-, Kunst- & Designmarkt statt. An rund 200 Ständen präsentieren sich von 11 bis 18 Uhr internationale Aussteller an rund 200 Ständen Antikes und Kurioses. Neben Kleinantiquitäten aus Porzellan, Glas oder Silber können dort auch Gemälde sowie Bronzen und antike Möbel, von bäuerlich-rustikal bis zu schellack-poliertem Art-Déco entdeckt werden.

Foto: Barbara Frommann Die meisten Stände waren regensicher. Rund 150 Händler stellten ihre Waren aus.

Sonntag, 21. Oktober, 11 bis 18 Uhr

Ort: Bonner Innenstadt

Adressen: Friedensplatz, der Vivatsgasse, dem Bottlerplatz sowie der Windeck- und der Poststraße

4 Flohmarkt in Tannenbusch

Zahlreiche Schnäppchen erwarten die Flohmarktgänger am Sonntag rund um das Einkaufszentrum in Tannenbusch. Sowohl in der Passage als als auch unter den Arkaden und auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums kann man ganz in Ruhe stöbern.

Foto: dpa Flohmärkte sind nach wie vor eine beliebte Freizeitbeschäftigung.

Sonntag, 21. Oktober, 11 bis 18 Uhr

Ort: Einkaufszentrum Bonn-Tannenbusch

Adresse: Oppelner Straße 128

Weitere Informationen: www.tannenbusch-center.de

5 Schallplatten- und CD-Börse

Tonträger aus allen Musikrichtungen der letzten 50 Jahre bis zu den aktuellsten Neuerscheinungen können die Musikfreunde am Sonntag auf der beliebten Beueler Schallplattenbörse am Brückenforum erwerben.

Foto: Max Malsch Wer sucht, der findet: Hunderte durchwühlen im Brückenforum die Kisten mit den fast schon historischen Schallplatten.

Sonntag, 28 Oktober, 11 bis 16 Uhr

Ort: Brückenforum in Beuel

Adresse: Friedrich-Breuer-Str. 17

Eintritt: 3 Euro, für Kinder unter 12 Jahren kostenlos

6 Studentischer Nachtflohmarkt

Der Termin für den zweiten studentischen Nachtflohmarkt steht laut Studierendenwerk und ASTA noch nicht fest. Im Juni war der erste Trödelevent dieser Art für junge Leute sehr gut besucht. Voraussichtlich soll schon im November erneut nachts getrödelt werden.

Foto: Stefan Hermes Bei der Premiere des Nachtflohmarkts wird die Poppelsdorfer Mensa zum Umschlagplatz für Kleidung aller Art.

immer von 18 bis 22 Uhr - Termin steht noch nicht fest - voraussichtlich aber im November

Ort: CAMPO Campusmensa Poppelsdorf

Adresse: Endenicher Allee 19

Weitere Informationen auf deren Facebook-Seite