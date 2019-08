GA gelistet

Publikumsmagnet in der Innenstadt: Das Fest in der Friedrichstraße.

Bonn/Region. Musik, Kulinarik, Weinproben und Flohmärkte - Straßenfeste laden mit vielen Attraktionen zum Feiern ein. Welche Gassen jährlich zu Festmeilen werden, erfahren Sie hier.

Von Emma Dietl, 14.08.2019

Damit eine oder mehrere Straßen gesperrt werden, muss es schon einen guten Grund geben. Straßenfeste, die zum Essen, Trinken und Feiern einladen, sind in Bonn und der Region immer wieder Anlässe, um den Fahrzeugverkehr für ein paar Tage einzustellen. Was die einzelnen Feste im Umland bieten? Wir geben einen Überblick.

1 Das Poppelsdorfer Straßenfest

Das Straßenfest in Bonn-Poppelsdorf begeistert auch Nicht-Bonner. Die Clemens-August-Straße wird jährlich im September zu einem Platz für zahlreiche Vereine, Händler und eine vielfältige kulinarische Auswahl. Die lokalen Gastronomen bieten Speisen und Getränke als Straßenverkauf an. Kinder können sich auf Hüpfburgen, Kinderschminken und weitere Attraktionen freuen. Dieses Jahr steht sogar eine Kinder-Modenschau auf dem Programm. Am 21. September findet das Straßenfest zum 37. Mal statt. Besucher bekommen auf gleich zwei Bühnen mehrere Künstler geboten. Von 11 Uhr bis Mitternacht klingt Musik durch die Straßen.

Veranstaltet wird das Fest vom Ortsbund Poppelsdorf, der im Jahre 1928 gegründet wurde, um das Dorfleben zu fördern. Seit 2016 ist der Zusammenschluss von lokalen Gruppierungen ein eingetragener Verein.

Wann: Samstag, 21. September 2019

Wo: Clemens-August-Straße, 53115 Bonn-Poppelsdorf

Weitere Informationen: www.bonn.de

Foto: Nicolas Ottersbach Die Clemens-August-Straße bietet eine große Bandbreite an Gastronomien.

2 Maikäferfest Oberkassel

Das Maikäferfest ist im Bonner Stadtteil Oberkassel zur Tradition geworden. Jährlich warten Musiker, Vereinsverbände und verschiedene Stände mit zahlreichen Speisen und Getränken auf die Besucher der Königswinterer Straße. Platz für Fahrzeugverkehr gibt es nicht: Autofahrer müssen auf die Parallelstraße ausweichen. 2018 wurde der 90. Geburtstag des Ortsvereinverbands im Zuge der Festmeile gewürdigt. Der Verein der Werbegemeinschaft Oberkassel organisiert nicht nur das Maikäferfest, sondern seit Dezember 2018 auch einen Wochenmarkt in Oberkassel, auf dem regionale Produkte verkauft werden.

Der Wochenmarkt befindet sich jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr auf Höhe der Königswinterer Straße 673.

Wann: Das nächste Maikäferfest findet am 16. Mai 2020 satt.

Wo: Königswinterer Straße, 53227 Bonn-Oberkassel

Weitere Informationen: www.wok-oberkassel.de

Foto: Max Malsch Ein Rückblick: Besucher des Maikäferfests 2013 bummeln über die KöWi.

3 Kirschblütenfest in der Altstadt

Prunus serrulata - so lautet der wissenschaftliche Name der Japanischen Kirschblüte, die auch in der Bonner Altstadt blüht. In den Achtzigerjahren wurden die Kirschbäume während Sanierungsarbeiten an den Bürgersteigen der Altstadt gepflanzt. Mittlerweile verwandeln etwa 300 Stück davon die Straßen jedes Jahr im Frühling in ein Meer aus rosa leuchtenden Blüten. Das Spektakel, das Tausende Besucher aus aller Welt anzieht, ist jedes Jahr Anlass für das Kirschblütenfest. Neben Musik, Tanz und Street-Food finden sich zahlreiche Flohmarktstände in den Straßen wieder. Der Ansturm war in den vergangenen Jahren so enorm, dass die Stadt beschloss, einige Straßenteile, etwa in der Heerstraße, für den Autoverkehr zu sperren.

Wann: April 2020

Wo: Altstadt, 53111 Bonn

Weitere Information: Das Kirschblütenfest findet jährlich statt, wenn die Bäume blühen. Wann das Fest beginnt, ist also wetterabhängig. In der Regel liegt die Blütezeit im April.

Foto: Benjamin Westhoff Die Kirschblüte in der Bonner Altstadt zieht die Massen an.

4 Lust auf Friedrichstraße

Ein buntes Programm aus Musik, abwechslungsreicher Gastronomie und Weinverkostungen wartet jährlich auf die Besucher des Friedrichstraßenfestes. Das Sommerevent findet in der Bonner Innenstadt unter dem Motto "Lust auf Friedrichstraße" statt. Passend, sollte man meinen, denn die Straße könnte mit ihren Bannern und dem roten Teppich kaum einladender sein. Im Jahr 2007 schloss sich die Immobilien- und Standortgemeinschaft Friedrichstraße Bonn zusammen, um die Fußgängerzone zu einer eigenen Marke werden zu lassen. Heute bietet die Festmeile eine Tombola, Bandauftritte und Bastelaktionen für Kinder. Die Geschäfte auf der Straße locken zusätzlich mit Rabatten auf ihre Produkte.

Das Friedrichstraßenfest findet nächstes Jahr zum 13. Mal statt.

Wann: 14. Juni 2020

Wo: Friedrichstraße, 53111 Bonn

Weitere Informationen: www.friedrichstrasse-bonn.de

Foto: Linden Der Rote Teppich ist ausgerollt für das große Straßenfest auf der Friedrichstraß0e.

5 Abendmarkt auf dem Fischerplatz Troisdorf

Unter dem Motto "Treffen, Schlemmen, Genießen" wird von Mai bis Oktober zum Abendmarkt eingeladen. Jeden ersten Freitag im Monat wird auf dem Fischerplatz in Troisdorf diverse Kulinarik angeboten. Vegane Eintöpfe, Backfisch und Burger bis hin zu heimischen Biersorten. Bands und Solokünstler sogen dabei für musikalische Unterstützung. Der Platz wurde 2015 gemeinsam mit der angrenzenden Fußgängerzone neu gestaltet.

Wann: Jeden ersten Freitag im Monat ab 16 Uhr

Wo: Am Bürgerhaus 4, 53840 Troisdorf

Weitere Informationen: www.troisdorf.city

Foto: Holger Arndt Heimatforscher Peter Hass begrüßt die Gäste zum Fest für die Neugestaltung des Fischerplatzes in der Innenstadt.

6 Das Südstadtfest in Köln

Seit 2015 wird die Bonner Straße in Köln jährlich für zwei Tage im Juni zum Veranstaltungsort des Südstadtfestes. Besucher kommen in den kulinarischen Genuss von verschiedenen Ständen auf einer langen Street-Food-Meile. Eine großen Musikbühne bietet wechselndes Programm. 2019 spielte dort die Robbie-Williams-Tributeband "the Robbie experience". Zusätzlich präsentierten lokale Modeboutiquen in einer Modenschau die Fashiontrends der Südstadt. Unter dem Motto "Das Veedel rockt" veranstaltet die ABC-Aktionsgemeinschaft Bonnerstraße/Chlodwigplatz vom 6. bis 7. Juni 2020 das nächste Südstadtfest.

Wann: Vom 6. bis 7. Juni 2020

Wo: Bonner Straße, 50968 Köln

Weitere Informationen: suedstadtfest-koeln.de; Facebook: Südstadt Veedelsfest Köln

7 Herbstmarkt in Kessenich

Im September findet zum 39. Mal der Kessenicher Herbstmarkt statt. Auf der Pützstraße, Burbacher Straße und dem Rheinweg in Kessenich sammeln sich Gastronomiebuden, Verkaufsstände und viel Unterhaltung für Kinder. Die Besucher erwartet neben einem Flohmarkt für Kinder und Erwachsene ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Zum Abschluss am Sonntag spielt die Coverband Cold Stack auf der Bühne an der Pfarrwiese. Einen Tag zuvor heizt die Radioband Deluxe beim Herbstmarkt-Opening ein.

Wann: Samstag, 28. September, ab 18 Uhr: Herbstmarkt Opening; Sonntag, 29. September, ab 11 Uhr: Kessenicher Herbstmarkt

Wo: Burbacher Straße, 53129 Bonn-Kessenich

Info: kessenicher-herbstmarkt.de

Foto: Stefan Knopp Beim Kessenicher Herbstmarkt war 2017 viel los.

In Bonn und der Region gibt es eine Vielzahl an Stadt- und Straßenfesten, die wir in der Gänze kaum abbilden können. Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre.

Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Kennen Sie Straßenfeste in Bonn und der Region? Schicken Sie uns eine Email an online@ga-bonn.de.