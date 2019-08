GA gelistet

Bonn. Stöbern und neue Lieblingsstücke erwerben: Das ist in Bonn wieder möglich. Dann eröffnen nämlich die Händler die Saison auf dem Flohmarkt in der Rheinaue. Wir stellen weitere Märkte aus Bonn und der Region vor.

Von Jill Mylonas, 12.08.2019

Für Liebhaber des Trödels wird es wieder interessant: Ab dem Wochenende haben sie die Möglichkeit, neue Stücke zu erwerben und mit Händlern zu feilschen. An welchen Plätzen die Verkäufer ihre Stände präsentieren, zeigt die folgende Übersicht.

1 Rheinauen-Flohmarkt

Eröffnet wird die Flohmarkt-Saison am Samstag mit dem Flohmarkt in der Bonner Rheinaue. Bis zu 1800 Händler haben angekündigt, ihre Ware anzubieten. Bis zum 19. Oktober gibt es dort monatlich Möbel, Kleidung und Deko-Artikel zu erwerben.

Samstag, 16. März, 8 bis 18 Uhr

Ort: Bonner Rheinaue

Adresse: Ludwig-Erhard-Allee

Foto: Stefan Knopp (Archiv) Möbelstücke zählen auch zum großen Angebot beim Flohmarkt in der Rheinaue.

2 Altes und Neues

Altwaren sowie Neuwaren von geringem Wert gibt es ab Samstag auch beim Trödelmarkt an der ehemaligen Biskuithalle. Alle typischen Waren sind dabei erlaubt. Immer samstags von 8 bis 16 Uhr findet der Trödelmarkt statt.

Samstag, 16. März, 8 bis 16 Uhr

Ort: Parkplatz an der ehemaligen Biskuithalle

Adresse: Siemensstraße

Foto: DPA Altware auf einem Trödelmarkt

3 Trödel und Antikes

Rares, Kurioses und Antikes gibt es in der Antik- und Trödelfabrik Bonn. Zehn Mitarbeiter verkaufen in dem alten Fabrikgebäude immer samstags von 9 bis 16 Uhr Unikate.

Samstag, 16. März, 9 bis 16 Uhr

Ort: Antik- und Trödelfabrik Bonn

Adresse: Siemensstraße 25, 53121 Bonn

4 Mädelsflohmarkt

Von Mädels für Mädels. So lautet das Motto des Mädelsflohmarktes im Brückenforum. An 160 Tischen ist für jeden Geschmack etwas dabei: Bonnerinnen verkaufen dort Schätze aus ihrem Kleiderschrank.

Sonntag, 17. März, 15 bis 19 Uhr

Ort: Brückenforum in Beuel

Adresse: Friedrich-Breuer-Straße 17

Eintritt: 3 Euro

Foto: Barbara Frommann Der Mädelsflohmarkt lockt viele junge Frauen an.

5 Rhein-Antik-, Kunst- und Designmarkt

Viermal im Jahr findet der Rhein-Antik-, Kunst- & Designmarkt in der Bonner Innenstadt statt. Vom Friedensplatz über den Bottlerpaltz, Vivatsgasse, Windeckstraße und Mühlheimer Platz präsentieren an rund 200 Ständen internationale Aussteller ein breites Angebot an Antikem und Kuriosem.

Sonntag, 14. April, 11 bis 18 Uhr

Ort: Friedensplatz

Adresse: Vivatsgasse, Bottlerplatz