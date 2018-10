GA gelistet

BONN/KÖLN. Ein leckerer Drink und dabei einen Ausblick über Bonn oder auch Köln genießen? Wo das möglich ist, verraten wir hier in einem Überblick der besten Skybars.

18.10.2018

1 Konrad's

Hoch über den Dächern der Bundesstadt können Gäste bei Lounge Musik kühle Drinks genießen. Die Skybar im 17. Stock des Bonn Marriott Hotels bietet einen wunderbaren Fernblick über die gesamte Region, bei bestem Wetter sogar bis nach Köln. Klassiker wie der Cuba Libre gibt es ab zehn Euro. Es empfiehlt sich, vor dem Besuch der Bar einen Platz zu reservieren.

Adresse: Platz der Vereinten Nationen 4, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag, 11 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag, 11 bis 2 Uhr

Kontakt: (0228) 28 05 00, wccbhotel.com

2 Lab 12

Ein Parfümlabor über den Dächern von Köln: Mit verführerisch duftenden Drinks und einem Ambiente im lässigen Vintage-Design lockt das Lab 12 im Kölner Pullmann-Hotel. Im zwölften Stock können Gäste auf eine umfangreiche Karte blicken, sich aber auch ihren Cocktail ganz nach eigenem Gusto mixen lassen. Soll er frisch und leicht oder doch eher fruchtig und blumig sein, soll er süß oder doch eher bitter schmecken? Die Barkeeper kommen jedem Wunsch nach.

Adresse: Helenenstraße 14, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donenrstag, 18 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag, 19 bis 3 Uhr

Kontakt: (0221) 27 51 358, lab12-bar.de

3 Sky Lounge im Savoy

Auch das Savoy-Hotel unweit des Kölner Hauptbahnhofs offeriert Besuchern der Sky Lounge einen wunderbaren Ausblick über die Domstadt. "Welcome to heaven" sagt das Hotel selbst über seine 350 Quadratmeter große Lounge, die bei gutem Wetter konstant geöffnet ist. Gäste sollten vorher reservieren.

Adresse: Turiner Straße 9, 50668 Köln

Kontakt: (0221) 16 230, savoy.de

4 Osman 30

Mitten im Kölner Mediapark liegt das Osman 30. Seinen Namen verdankt das Restaurants der Etage, in der es sich befindet. Für den kleinen Geldbeutel ist das Osman 30 nichts, kostenlos erhalten Gäste dann allerdings einen Blick auf den Kölner Dom, wie er besser kaum sein könnte. Auf der Karte finden sich im Weinsalon und der Panoramaterrasse unter anderem Weine, Cocktails und Kölsch. An Sonn- und Feiertagen lädt das Osman 30 auch zum Brunchen. Eine Reservierung ist erforderlich.

Adresse: Im Mediapark 8, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 18.30 bis 0 Uhr, Freitag und Samstag, 18 bis 1 Uhr, Sonntag 11 bis 14 und 18.30 bis 23.30 Uhr

Kontakt: (0221) 50 05 20 80, osman-cologne.de

5 Monkey Bar

Acht Etagen hoch liegt die Monkey Bar im 25hours Hotel The Circle in der Kölner Altstadt. Wie sollte es anders sein: Auch hier ist der Kölner Dom der Hingucker von der Dachterrasse. Auf der Barkarte gibt es ausgefallene Kreationen wie den Kölle-Kolada: Ein Drink mit Butterbird Weissling Rum, Ayran, Ananas und Kokos.

Adresse: Im Klapperhof 22-24, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch, 17 bis 1 Uhr, Donnerstag bis Samstag 17 bis 2 Uhr

Kontakt: (0221) 16 25 35 80, 25hours-hotel.com

6 Sonnenscheinetage

Ein echtes Highlight der Domstadt ist in den Sommermonaten die Sonnenscheinetage auf dem Parkhausdach am Kaufhof in der Kölner City. Besucher können im Stadtstrand über den Dächern Kölns einen kühlen Drink in Liegestühlen genießen und dabei den Blick über die Stadt schweifen lassen.

Adresse: Kaufhof Parkhaus P2, Etagen 14+15, An St. Agatha 19-25, 50667 Köln

Öffnungszeiten: In den Sommermonaten werktags von 15 bis 0 Uhr, Samstag von 12 bis 0 Uhr, Sonn- und feiertags von 13 bis 0 Uhr

Kontakt: sonnenschein-etage.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Skybars in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt eine Skybar in der Auflistung? Schicken sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.