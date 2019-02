Sammler zahlen hohe Summen

Bei einer Auktion in den USA hat ein Super-Mario-Spiel die Rekordsumme von 100.150 US-Dollar eingebracht. Alte Konsolen und Spiele haben mittlerweile einen sehr hohen Sammlerwert.

Von Giacomo Zucca, 15.02.2019

So gut wie jeder kennt den kleinen Italiener, der mit seinem Blaumann und der Roten Mütze fröhlich durch die Welt der Videospiele hüpft: Super Mario. Im Jahr 1981 tauchte er zum ersten mal im Spiel "Donkey Kong" in Spielautomaten auf. Damals noch unter dem Namen "Jumpman".

Mittlerweile wurden weltweit fast 300 Millionen Supermario-Spiele verkauft und machen die Mario-Reihe zum erfolgreichsten Videospiel aller Zeiten. Kein Wunder, dass ausgerechnet die alten Versionen mittlerweile bei Sammlern sehr geschätzt werden. Wie der Twitterkanal Nintendo Life mitteilt, wurde eine Kopie des Spiels Super Mario Bros für die Nintendo Classic (NES) für 100.150 US-Dollar bei einer Auktion versteigert. Damit ist es das erste Videospiel, das für einen sechsstelligen Betrag verkauft wurde.

