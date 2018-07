Fassadensanierung

Bonn. Der Kirchenschatz des Bonner Münsters ist fachgerecht gelagert. Auch die Orgel wurde teils abtransportiert. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Mit leichter Verspätung beginnt nun die Fassadenrenovierung.

Passanten wundern sich. Das Bonner Münster ist seit einem Jahr für Besucher geschlossen, der Bauzaun steht, doch man sieht keine Bauarbeiter. Geht es nicht weiter? Das täuscht, sagt Sebastian Eckert von der Pressestelle des Münsters. Gerade eben seien die vorbereitenden Maßnahmen im Innern der Basilika abgeschlossen worden. Ab August soll die zweite Bauphase und damit die eigentliche und für alle dann auch von außen sichtbare Generalsanierung starten.

Ursprünglich sollten die Sanierungsarbeiten im Frühjahr beginnen, doch aufgrund „hohen Abstimmungsbedarfs“ musste der Start um zwei Monate verschoben werden. Bisher haben die Arbeiter vorbereitende Maßnahmen getroffen, unter anderem wurden die Basilika ausgeräumt und der Dachstuhl gesäubert. Ab August wird auch der Kreuzgang nur noch teilweise oder möglicherweise gar nicht mehr zugänglich sein.

Weitere Berichterstattung zu dem Thema gibt es bereits jetzt in unserem abendlichen E-Paper sowie am Freitagmorgen in unserer Printausgabe.