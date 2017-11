Staatsanwaltschaft ermittelt

Bonn. Nach dem Sturz aus dem zweiten Stock eine Hauses am Ahornweg befindet sich ein zweijähriger Junge weiterhin zur Behandlung in der Bonner Uniklinik, ist aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, geschah der Unfall am Montag gegen 11.15 Uhr. Das Kind sei wohl in einem unbeaufsichtigten Moment die Fensterbank eines geöffneten Fensters hochgeklettert und dann gefallen. Die Familie habe sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung befunden.

Eine Nachbarin habe das Unglück bemerkt und dann der Polizei gemeldet, so Michael Beyer von der Pressestelle. Vor der Fahrt ins Krankenhaus behandelte ein Notarzt den schwer verletzten Zweijährigen. Die weiteren Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft übernommen.