Einbruch in Kessenich

Bonn. In der Nacht zum Montag konnte die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festnehmen. Kurz zuvor sind die zwei Verdächtigen in ein Juweliergeschäft in Kessenich eingebrochen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.09.2017

Am Montag gegen 3 Uhr in der Früh haben zwei Verdächtige die Scheibe eines Juweliergeschäftes in Bonn Kessenich eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei entwendeten die Diebe Schmuck aus der Auslage und flüchteten mit der erbeuteten Ware.

Anwohner wurden durch den Lärm des Einbruches geweckt und alarmierten die Polizei. Aufgrund der schnellen Reaktion konnten umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden. Ein Streifenwagen nahm die mutmaßlichen Juwelendiebe kurze Zeit später vorläufig fest. Die gestohlenen Schmuckstücke wurden bei der Durchsuchung gefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.