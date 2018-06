Straße gesperrt

Bonn. Auf dem Lievelingsweg in Bonn sind bei einem Auffahrunfall zwei Personen verletzt worden. Die Straße ist zurzeit einseitig gesperrt. Es kommt zu längeren Staus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.06.2018

Am Mittwoch hat es gegen 13.30 Uhr auf dem Lievelingsweg in Bonn einen Auffahrunfall gegeben. Nach ersten Informationen der Polizei Bonn sind drei Autos miteinander kollidiert. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Rettungskräfte haben sie in ein Krankenhaus gebracht.

Über den Unfallhergang kann die Polizei noch keine Auskunft geben. Die Straße ist während des Einsatzes der Polizei einseitig gesperrt. Der Verkehr wird am Unfall vorbei geleitet. Es kommt deswegen zu längeren Staus auf dem Lievelingsweg.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis