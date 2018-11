Mehrere Personen in Bonn flüchtig

Bonn. Am Donnerstagabend ist es in der Bonner Innenstadt zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen. Bei dem Vorfall in der Nähe der Oxfordstraße zogen sich zwei Personen Schnittverletzungen zu.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2018

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Bonner Innenstadt sind am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut der Polizei wurden bei dem Vorfall im Bereich Oxfordstraße/Wilhelmsplatz mutmaßlich Messer eingesetzt, da es sich bei den Verletzungen um Schnittwunden handele.

Zeugen, die den Streit beobachteten, riefen die Polizei. Wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, sei derzeit nicht bekannt. Mehrere Beteiligte sollen vom Ort des Vorfalls geflohen sein.