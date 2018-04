"Verpuffung" am Uni-Campus in Endenich

Feuerwehreinsatz an den Chemischen Instituten.

Bonn. In einem Chemielabor der Universität Bonn sollten am Mittwochnachmittag in einem Standardverfahren Metallphosphate hergestellt werden. Dann knallte es.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.04.2018

Wie die Universität Bonn am Mittwochabend mitteilte, haben zwei Personen in dem Chemielabor im Bonner Stadtteil Endenich ein „Standardverfahren zur Herstellung von Metallphosphaten“ durchgeführt, als es plötzlich knallte. Beide Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Universitätsmitarbeiter aus benachbarten Laboren sollen die beiden aus dem Gefahrenbereich gebracht und erste Hilfe geleistet haben. Der Rettungsdienst wurde alarmiert. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der betroffene Laborbereich wurde evakuiert, die Feuerwehr löschte den durch die Verpuffung ausgelösten Schwelbrand. Noch sei unklar, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte. Es soll weitere Untersuchungen geben.

Der Rektor der Universität Bonn, Michael Hoch, wünscht „den beiden Betroffenen eine rasche Genesung". Er sei „den zur Hilfe geeilten Beschäftigten dankbar, dass sie beherzt gehandelt, Hilfe geleistet und die Rettungskräfte alarmiert haben".

Es ist nicht der erste Einsatz an den Chemischen Instituten der Uni Bonn. 2014 hatten zwei wissenschaftliche Mitarbeiter in einem Labor ätzende Salzsäuredämpfe eingeatmet. 2011 hatte ein wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Routinearbeiten versehentlich Substanzen zu einem hoch explosiven Cocktail vermischt.