Fünf Fahrzeuge beteiligt

Bonn. Auf der B9 in Bonn hat es am Mittwochnachmittag einen Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gegeben, die sich durch einen Auffahrunfall ineinander schoben. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.11.2017

Am Mittwochnachmittag hat es auf der B9 in Höhe der Heussallee und somit direkt vor dem Klimakonferenz-Gelände, auf dem zu dieser Zeit zahlreiche Staats- und Regierungschefs eingetroffen sind, einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gegeben. Nach ersten Informationen wurde eine 61-jährige Frau schwer und ein 38-jähriger Mann leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls kam es in Fahrtrichtung Bonn zu Verkehrsbehinderungen. Der linke Fahrstreifen in Richtung Bonn musste vorübergehend gesperrt werden.

Polizei und Rettungskräfte waren schnell vor Ort, da sie zum einen auf dem Gelände der Klimakonferenz waren, zum anderen fand parallel in direkter Nähe eine Demonstration statt, die ebenfalls von der Polizei begleitet wurde. Laut Polizeiangaben war der 28-jährige Unfallverursacher auf der Willy-Brandt-Allee in Richtung Innenstadt unterwegs als er auf der Höhe der Welckerstraße auf eine rote Ampel traf. Er bremste ab und fuhr trotzdem auf ein stehendes Fahrzeug auf. Damit löste der Fahrer eine Kettenreaktion aus, in deren Folge sich fünf Fahrzeuge ineinander schoben.

Foto: Marcel Wolber Auf der B9 gab es einen Unfall.

Bei dem Unfall wurde eine 61-jährige Frau schwer verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein 38-jähriger Mann wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. Ersten Angaben der Polizei zufolge ist ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Nach Verkehrsbehinderungen fließt der Verkehr wieder.

