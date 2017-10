Sachverständiger untersucht Unfallhergang

Bonn-Auerberg. Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein 42-jähriger Motorradfahrer am Dienstagabend schwer verletzt worden. Die Kölnstraße war in Höhe des Nordfriedhof von der Polizei bis 21Uhr voll gesperrt worden.

Von Thomas Faßbender, 03.10.2017

Gegen 18.15 Uhr hat ein 43-Jähriger in Auerberg mit seinem Mercedes, in Höhe des Nordfriedhof in Richtung Innenstadt, beim links abbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen.

Der 42-Jährige prallte mit seiner Maschine in die Beifahrertüre des Mercedes SUV und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedesfahrer wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt und erlitt einen Schock. Die Polizei konnte zunächst keine Bremsspuren ausfindig machen. Das Motorrad schien ungebremst in den Mercedes des 43-Jährigen geprallt zu sein.

Durch den Unfall wurde auch der Verkehr beeinträchtigt

Die Polizei hatte die Kölnstraße in Richtung Innestadt für die Sicherung der Unfallstelle bis 21 Uhr voll gesperrt. Währenddessen konnte die Buslinie 604 die Haltestelle am Nordfriedhof nicht anfahren, der Verkehr wurde umgeleitet.

**SWB Info** Wegen einer Sperrung kann der Bereich Nordfriedhof nicht mehr angefahren werden. Die 605 fährt momentan wie die 604.jka (18:24) — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 3. Oktober 2017

Der Unfallhergang wurde von einem hinzugezogenen Sachverständigen untersucht, das Ergebnis ist noch nicht bekannt.