Bonn. Für Verkehrsbehinderungen in Bonn sorgten am Donnerstagmorgen zwei Verkehrsunfälle auf der A565 in Richtung Siegburg. In der Ausfahrt Poppelsdorf und vor der Anschlussstelle Beuel kam es zu Unfällen.

Von Stephan Werschkull, 04.04.2019

Am Donnerstagmorgen ist es zu zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn 565 gekommen. In Höhe der Anschlussstelle Beuel ist ein Bus auf ein Auto aufgefahren. Die Feuerwehr Bonn rückte mit einem Löschfahrzeug und einem Rettungswagen aus, kam jedoch nicht zum Einsatz. Es gab keine Verletzten, teilte die Autobahnpolizei mit. Der Einsatz war gegen 8.30 Uhr beendet.

In Poppelsdorf gab es einen weiteren Unfall mit Sachschaden, teilte die Autobahnpolizei aus Köln gegenüber dem GA mit. Auch hier habe es keine Verletzten gegeben. Es waren drei Fahrzeuge beteiligt. Der Einsatz dauert an.

In Folge der Unfälle stockt der Verkehr auf der A565 in Richtung Siegburg.