Hubschrauber im Einsatz

Bonn. In Bonn-Duisdorf und Bonn-Röttgen sind in der Nacht zu Sonntag zwei Tankstellen überfallen worden. Die Polizei setzte bei der Suche nach den Tätern auch einen Hubschrauber ein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.10.2018

Im Bonner Stadtgebiet sind am späten Samstagabend zwei Tankstellen überfallen worden. Zunächst wurde gegen 22 Uhr in Röttgen eine Tankstelle überfallen, gegen Mitternacht schlugen Täter dann in Duisdorf zu. Bei der Suche nach den Verdächtigen wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Die Polizei bestätigte, dass es zwei Überfälle gab und auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Zu den weiteren Hintergründen machte die Polizei auf GA-Anfrage keine Angaben. Unklar ist, ob die Täter gefasst wurden und ob zwischen beiden Fällen ein Zusammenhang besteht.