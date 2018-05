Kripo ermittelt

Bonn. Eine Tasche und einen Tretroller haben Unbekannte bei Raubdelikten in der Mainacht in Bonn entwendet. Ausgeraubt wurden eine 28-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann in der Innenstadt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2018

In der Nacht auf Dienstag sind in der Bonner Innenstadt zwei Menschen ausgeraubt worden. Das berichtet die Polizei am Mittwoch. Zunächst war einer 28-jährigen Frau die Tasche entwendet worden, später wurde einem 44-jährigen Mann der Tretroller gestohlen.

Die 28-Jährige war gegen 21.10 Uhr vom Busbahnhof kommend über den Bürgersteig der Rabinstraße in Richtung Kreisverkehr gegangen, als sich ihr ein Mann von hinten näherte und ihr mit großer Kraft ihre rote Umhängetasche über den Kopf zog, so dass sie beinahe stürzte. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte mit der Tasche über die Straße "Am alten Friedhof" in Richtung Oxfordstraße. Er wird als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß mit schlanker bis muskulöser Statur und kurzen, dunkelblonden Haaren beschrieben und soll eine beige Jacke sowie eine rote Hose getragen haben.

Der 44-Jährige hatte zwischen 1.20 Uhr und 1.40 Uhr am Hauptbahnhof auf die Linie 61 Richtung Kessenich gewartet, als ihn ein junges Pärchen anrempelte und ihm dann seinen Tretroller entriss. Die beide flüchteten über Gleis 1 in Richtung der Rolltreppe zur Quantiusstraße. Sie werden als 16 bis 22 Jahre alt beschrieben und sollen dunkle Kleidung getragen haben. Die Frau soll dunkle, lange Haare gehabt haben.

Zeugen, die Angaben zum jeweiligen Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 0228/150 zu melden.