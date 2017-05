Start-Ups und Mobilität

Bonn. Gleich zwei Mal ist der General-Anzeiger unter den Preisträgern des Deutschen Lokaljournalistenpreises der Konrad-Adenauer-Stiftung vertreten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.05.2017

Für den Lokaljournalistenpreis 2016, der im Herbst in Lüneburg verliehen wird, gab es 335 Einsendungen. Der Hauptpreis geht für das Multimedia-Projekt "Aufwachsen als Flüchtlingskind" an die Landeszeitung für die Lüneburger Heide. Den zweiten Preis erhielt der Kölner Stadt-Anzeiger für die "Kölner Botschaft", die die Zeitung nach den Silvesterübergriffen zum Jahreswechsel 2015/16 veröffentlichte, wie die Stiftung am Dienstag in Berlin mitteilte. Diese Botschaft wurde in fünf rheinischen Zeitungen veröffentlicht.

Einen Preis in der Kategorie Verkehr vergab die Adenauer-Stiftung an den Bonner General-Anzeiger für die Serie "Mobil in der Region", die Themen wie Stau, Verkehrsmittel sowie neue Mobilitätskonzepte lösungsorientiert darstelle. Die Stiftung zeichnete darüber hinaus innovative Projekte von Volontären aus. Der General-Anzeiger erhielt in dieser Kategorie einen Preis für seine Porträtserie "Bonn macht erfinderisch" über Existenzgründungen. (ga/epd)