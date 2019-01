Kollision bei Bonn

Bonn. Zwei Frauen im Alter von 15 und 46 Jahren sind am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der A555 bei Bonn schwer verletzt worden. Beide mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.01.2019

Auf der A555 ist es an diesem Montagmorgen nach Angaben der Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Frauen im Alter von 15 und 46 Jahren wurden von Rettungskräften mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei zwei Fahrspuren in Richtung Bonn für circa drei Stunden.

Nach ersten Ermittlungen war ein 31-Jähriger gegen 7.45 Uhr auf der Autobahn 555 in Richtung Bonn unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Bornheim und dem Autobahnkreuz Bonn-Nord fuhr er mit seinem Renault ungebremst auf einen Opel Corsa auf und drückte diesen wiederum auf einen vorausfahrenden VW Touran.

Die 27-jährige Fahrerin des VW und der Renault-Fahrer blieben unverletzt. Die 46-jährige Fahrerin des Opel Corsa sowie ihre 15 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand zudem erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme unterstützten Einsatzkräfte des Verkehrsunfallaufnahmeteams die Autobahnpolizisten vor Ort.