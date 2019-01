Verkehrsbehinderungen erwartet

Bonn. Umweltpolitik und der Jahrestag des Angriffs auf Afrin: Zwei Demonstrationen sind am Freitag und am Samstag in der Bonner Innenstadt angemeldet. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.01.2019

Am Freitag findet in der Bonner Innenstadt nach Angaben der Polizei eine Demonstration zu dem Thema Umweltpolitik unter dem Motto "Fridays for Future" statt. Der Veranstalter rechnet mit 500 bis 1000 Teilnehmern, die sich ab 9.30 Uhr auf dem Münsterplatz versammeln und sich auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen: Am Neutor, Hofgarten, Adenauerallee, Erste Fährgasse, Rathenauufer, Wilhelm-Spiritus-Ufer, Dahlmannstraße. Die Veranstaltung endet um 14 Uhr auf dem Platz der Vereinten Nationen. Für die Dauer der Kundgebung muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Am Samstag findet in der Bonner Fußgängerzone außerdem eine Demonstration zum Thema "Jahrestag des Angriffs auf Afrin" statt. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 300 Teilnehmern, die sich ab 15 Uhr auf dem Münsterplatz versammeln und sich anschließend auf folgendem Weg durch die Innenstadt bewegen: Vivatsgasse, Kasernenstraße, Friedrichstraße, Wenzelgasse, Markt, Am Hof. Die Veranstaltung endet um 19 Uhr auf dem Münsterplatz.