Bonn. Gleich zwei Demonstrationen finden am Dienstag, 1. Mai, in der Bonner Innenstadt statt. Laut Polizei kann es dadurch zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.04.2018

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai finden zwei Demonstrationen in Bonn statt. Zur traditionellen Maikundgebung rechnen die Veranstalter mit 200 bis 300 Teilnehmern, so die Polizei. Beginn ist um 10.30 Uhr in der Endenicher Straße. Folgende Route wollen die Demonstranten ablaufen:

Endenicher Straße - Viktoriabrücke - Bornheimer Straße - Heerstraße - Maxstraße - Berliner Straße - Oxfordstraße - Bertha-von-Suttner-Platz - Belderberg - Rathausgasse - Marktplatz.

Gegen 12.30 Uhr soll die Veranstaltung auf dem Marktplatz enden.

Zum Thema "Bedingungsloses Grundeinkommen" startet die zweite Demo um 13 Uhr am Frankenbadplatz. Nach der Auftaktkundgebung nehmen die Teilnehmer ab etwa 14.15 Uhr folgenden Weg:

Adolfstraße - Im Krausfeld - Heerstraße - Wolfstraße - Breite Straße - Kölnstraße - Bertha-von-Suttner-Platz - Rathausgasse - Am Hof - Martinsplatz - Münsterplatz - Windeckstraße - Budapester Straße - Sternstraße - Friedensplatz - Sterntorbrücke - Maxstraße - Adolfstraße.

Die Abschlusskundgebung findet ab 16.15 Uhr am Frankenbadplatz statt. Gegen 20 Uhr soll die Veranstaltung enden.

Während der Aufzüge kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, teilte die Polizei mit.