Jonny, Jakob und Angelo

Bei seiner Blind Audition in The Voice of Germany singt der Bornheimer Angelo Walter "Love Hurts" von Incubus.

Inhaltsverzeichnis 1. Zwei Bonner und ein Bornheimer bei The Voice of Germany 2. Ein Duo namens TwoJ: Jonny und Jakob aus Bonn

Bonn. In der neuen Staffel von The Voice of Germany konkurrieren drei Musiker aus der Region um den großen Durchbruch: Jakob und Jonny aus Bonn sind als Duo unterwegs, Angelo aus Bornheim singt solo.

Von Katharina Weber, 25.10.2017

Manche kennen ihn als Inhaber des Frisörsalons "Haarloft" in der Bonner Brüdergasse, Frisuren sind allerdings nicht seine größte Leidenschaft. Dieser Titel ist der Musik vorbehalten. Deswegen hat sich Angelo Walter (36) aus Bornheim bei der Casting-Show "The Voice of Germany" beworben. Donnerstagabend ist sein erster Auftritt um 20.15 Uhr auf Prosieben zu sehen. Sein Ziel? Der Sieg. "Ich glaube, dass jeder, der hier mitmacht, auch ans Ziel möchte", verriet er dem GA.

Was Musik angeht, ist Angelo kein unbeschriebenes Blatt. Von klein auf hat er Instrumente gespielt: Klavier, Akkordeon, E-Gitarre und Schlagzeug. An die Trommeln wollte er eigentlich von Anfang an, aber sein Vater hat sich gewehrt: "Zu viel Krach", sagte der Bornheimer lachend, "dabei war er selber Schlagzeuger in einer Band." Die ersten Schritte hat der Papa ihm dann schließlich aber doch gezeigt. Mit Anfang 20 fand Angelo dann zum Gesang, auf den er sich mittlerweile ausschließlich konzentriert.

Das Besondere an The Voice: Dort kommt es zunächst nur auf die Stimme an. Bei den Blind Auditions betreten die Musiker die Bühne und versuchen die Juroren für sich zu gewinnen - diese sitzen aber mit dem Rücken zu den Nachwuchstalenten. Allein die Stimme entscheidet über ein Weiterkommen in die nächste Runde. Seit dem 19. Oktober ist die Show mit der siebten Staffel zurück im deutschen Fernsehen. In seinem Freundeskreis ist Angelo nicht der erste Bewerber. 2016 begeisterte sein Kumpel Darius Zander Fernsehdeutschland, ein Jahr zuvor war es Ute Ullrich. "Aller guten Dinge sind drei. Ich dachte, ich vervollständige die Reihe mal", erzählte er.

Er gibt sich bescheiden, doch im Laufe des Gesprächs fallen einige Namen, die andeuten, dass er in der Szene schon einiges erlebt hat. Zusammen mit seiner ehemaligen Band war er mit Jennifer Rostock und den H-Blockx unterwegs, spielte als Vorband für Papa Roach. Er war an der Vorproduktion von Liedern beteiligt, die später von deutschen Interpreten wie Yvonne Catterfeld gesungen wurden. An der Frankfurter Oper spielte er in einem Auftragsmusical für eine Bank mit. Und auch das noch: Der Vocal Coach von Die Toten Hosen-Frontman Campino bildete auch ihn aus.

Hauptberuflich war er oft anderweitig beschäftigt. Eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker hat er absolviert, aber nie in dem Beruf gearbeitet. Anschließend ging es in die Lagerverwaltung. "Ich war auch mal Autoverkäufer", berichtete er belustigt. Seit mittlerweile acht Jahren betreibt er seinen Frisörsalon, den er aus dem Nichts aufgebaut habe. "Und parallel bin ich im Musikgeschäft rumgetingelt. Irgendwann musste ich mich immer entscheiden. Wenn mir jemand die Pistole auf die Brust gesetzt hat, hat immer die Musik gewonnen."

Eigentlich sei es ihm aber unangenehm, über große Namen zu reden. Auf keinen Fall wolle er "großkotzig" wirken. Zu schätzen wisse er die Zeit als Vollzeitmusiker dennoch: "Ich habe viel mitmachen dürfen. Da steckt viel Schweiß und harte Arbeit drin. Es gab schöne Momente und ich habe meine Idole kennengelernt." Wie seine Band hieß, wollte er allerdings nicht verraten. Mit diesem Kapitel habe er abgeschlossen sagte er bestimmt, aber nicht verbittert.

Eine kleine Kostprobe von Angelo gibt es auf Instagram:

In seiner Blind Audition singt Angelo "Love hurts" von Incubus. "Ich bin das Kind des Rocks", sagte er schmunzelnd. "Irgendwo hat die Band mich geprägt." Doch die Wahl hat auch eine noch persönlichere Note. "Love hurts/ But sometimes it's a good hurt/ And it feels like I'm alive", heißt es im Refrain. Er verbindet den auch Song mit seinem verstorbenen besten Freund. "Man sollte das Leben genießen", schlussfolgerte er.