Trödel-Duell auf RTL II

Bonn. Ein Haus, zwei Teams, 48 Stunden: Auf RTL II ist die neue Staffel des Trödel-Duells gestartet. Am Dienstag treten Kristina und ihr Lebensgefährte Andreas aus Bonn an, um die 1000 Euro Siegprämie abzustauben.

Von Katharina Weber, 07.11.2017

Seit Montag treten werktags um 15 Uhr auf RTL II wieder zwei Teams im Trödel-Duell gegeneinander an. Team Blau und Team Rot entrümpeln ein fremdes Haus, veredeln die gefundenen Schätze und machen sie zu Geld. Wer am Ende den höheren Betrag erzielt, darf sich über eine Siegprämie in Höhe von 1000 Euro freuen.

Am Dienstag stellen zwei Bonner ihr Trödel-Know-How unter Beweis: Kristina (31) und ihr Lebensgefährte Andreas (42) versuchen Jennifer (20) und ihre beste Freundin Julia (20) auszustechen. Seit sieben Jahren sind Kristina und Andreas ein Paar. Sie verbindet vor allem ihre Liebe zu Flohmärkten.

Foto: RTL II Team blau gegen Team rot: In der zweiten Folge des Trödel-Duells treten Kristina (31) und Andreas (42) gegen Julia (20) und Jennifer (20) an.

Zusammen werden sie das Haus von Ingrid (58) und ihrer Tochter Judith (37) auf Herz und Nieren prüfen. Entrümpeln, bearbeiten und vertrödeln - all das darf nicht länger als 48 Stunden dauern. Zur Auswahl steht jedenfalls einiges: eine große Modelleisenbahnsammlung, Möbel und jede Menge Porzellan.