Unfall mit Mietwagen

Bonn/Te Anau. Bei einem tragischen Unfall sind in der vergangenen Woche zwei junge Männer aus Bonn bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Sie befanden sich im Urlaub in Neuseeland.

Von Hannah Pfundt, 27.03.2017

Bereits letzte Woche sind zwei 20-jährige Bonner in Neuseeland tödlich verunglückt. Der Unfall hatte sich am 23. März ereignet. Auf Anfrage bestätigte die Bonner Polizei, dass die beiden jungen Männer mit ihrem Mitwagen, in der Nähe der Stadt Te Anau, mit einem Bus kollidiert sind.

Beide Fahrzeuge gingen daraufhin in Flammen auf und brannten trotz Bemühungen der Feuerwehr aus.

Beamte des Kommissariats 1 und des Opferschutzes unterrichteten vergangene Woche gemeinsam mit der Notfallseelsorge die Angehörigen der beiden Männer. Neuere Erkenntnisse zum Unfallhergang gibt es bisher nicht, die neuseeländischen Behörden ermitteln allerdings weiterhin in dem Fall.