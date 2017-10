Ein Duo namens TwoJ

Bonn. Jakob und Jonny aus Bonn kennen sich seit zwölf Jahren. Mit ihrem Auftritt bei der Show The Voice of Germany hoffen sie, ihre Sängerkarriere ins Rollen zu bringen.

Von Katharina Weber, 10.10.2017

Jakob Ude (18) und Jonny Mahoro (18) aus Bonn haben einen Traum: professionelle Sänger werden. Der Erfüllung könnten sie bald ein ganzes Stück näher kommen. Die Casting Show The Voice of Germany geht ab dem 19. Oktober in die mittlerweile neunte Runde - und die beiden sind mit dabei. Am Donnerstag gaben sie auf Facebook bekannt, dass sie Teil der neuen Staffel sein werden.

Gerade sind die Jungs auf großer Promo-Tour und der Spaß ist ihnen deutlich anzumerken. "Wir sind wie Brüder. Wir zanken uns, wir ärgern uns auch manchmal bis zum Erbrechen, aber wir haben uns eigentlich, unterm Strich, immer lieb", erzählt Jonny in einem Vorstellungsvideo, dass die The Voice of Germany-Sender ProSieben und SAT.1 zusammengestellt haben.

Freundschaft auf den ersten Blick

Kennengelernt haben die beiden sich im Kinderchor der evangelischen Friedenskirchengemeinde in Kessenich, erzählt Jakob dem GA. Schon mit drei Jahren trat er bei, Jonny folgte mit sechs Jahren. "Das war so ein Schicksalsding", sagt Jakob über ihre Begegnung. Als dann im Frühjahr 2014 ihre Chorleiterin Katharina Wulzinger die Gemeinde verließ, beschlossen sie, dass das noch nicht alles gewesen sein konnte.

"Also haben wir zu zweit einfach mal die Straße ausgetestet", erzählt Jakob. Aus dem Test wurde mehr: Seit etwa drei Jahren verschönern sie die Bonner Innenstadt als Straßenmusiker mit zwei geübten Stimmen und einer Akustikgitarre im Gepäck. "Zuletzt aber deutlich weniger, weil wir einfach zeitlich sehr eingespannt waren." Kein Wunder, haben doch beide dieses Jahr ihr Abitur gemacht, Jonny auf dem Friedrich-Ebert-Gymnasium, Jakob auf dem Amos-Comenius-Gymnasium.

"Jetzt wollen wir den nächsten Schritt wagen", sagt Jakob. "Das ist unser Traum. Wir wollen unbedingt Sänger werden", ergänzt Jonny. The Voice of Germany kam da wie gerufen, der Zeitpunkt passte perfekt in die Zeit nach dem Abi. "Das ist eine Riesenchance für uns", meint Jonny. "The Voice of Germany ist eine Marke für sich, vom Niveau ist hier alles sehr hoch." Mit der hier gesammelten Erfahrung, hoffen sie, den Grundstein für ihre Musikerkarriere legen zu können.

Bald auch mit eigenen Songs

Die beiden gibt es übrigens nur im Doppelpack: "Wir ergänzen uns so gut, was der eine nicht kann, kann der andere", meint Jakob und Jonny stimmt zu: "Zwei verschiedene Stile und Charaktere, damit können wir eine ganze Bandbreite abdecken."

Das Vorstellungsvideo enthält außerdem eine Kostprobe ihres Könnens in Form eines Ausschnitts ihrer Audition: Let It Be Me von den Everly Brothers ist mit 57 Jahren zwar deutlich älter als die beiden, trotzdem erinnert der Song die beiden an ihre Freundschaft. "Es könnte keinen besseren geben", meint Jakob.

Singer/Songwriter-Musik à la Ed Sheeran sei genau ihr Style. Die ersten eigenen Songs sind auch schon in Arbeit, verrät Jakob. "Wir sind aber noch nicht bereit, damit an die Öffentlichkeit zu gehen." Jonny erklärt: "Jeder, der Musik schreibt, kennt es, dass man nie ganz fertig, nie ganz zufrieden ist." "Aber der Moment wird kommen", verspricht Jakob.

Mehr von Jonny und Jakob hält die Facebook-Seite "TwoJ" bereit. So könnte es in der Show dann bald öfter klingen:

Ob sie in ihrer Audition erfolgreich waren, durften die beiden natürlich noch nicht verraten. Wie es weiter geht, erfahren Fans und solche, die es noch werden wollen, ab dem 19. Oktober donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und sonntags um 20.15 auf SAT.1.