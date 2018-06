Ein Dachstuhl eines Mehrparteienhauses an der Honnefer Straße in Bad Godesberg-Lannesdorf brennt nach einem Blitzeinschlag.

Bonn. Am frühen Donnerstagabend zog eine Gewitterfront durch Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis. Neben Starkregen gab es mehrere Blitzeinschläge.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2018

Eine Unwetterfront sorgte am Donnerstagabend für zwei größere Feuerwehreinsätze in Bonn. In der Nordstadt wurde ein Haus an der Riegelerstraße vom Blitz getroffen. Die Feuerwehr rückte aus um den Brand zu löschen. Eine Frau, die sich zum Zeitpunkt des Einschlags in der Dachgeschosswohnung befand, wurde nicht verletzt. Sie konnte das Haus ohne Hilfe verlassen. Da die Dachgeschosswohnung die einzige bewohnte Partei ist, waren keine weiteren Personen in Gefahr.

Eine vergleichbare Situation fanden die Einsatzkräfte in Lannesdorf vor. Dort brannte nach einem Blitzschlag der unbewohnte Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Honnefer Straße. Der aufsteigende Rauch war weit über das Stadtgebiet sichtbar. Mit mehreren Kräften der Berufsfeuerwehr Bonn und Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung hatten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle. Wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort mitteilte, befanden sich keine Personen mehr beim Eintreffen der Rettungskräfte im Haus.

Insgesamt blieb die Lage aber eher ruhig wie die Leitstelle der Feuerwehr Bonn mitteilte. Neben den beiden Bränden gab es kleinere Schäden durch einlaufendes Wasser. Warum es zur Zeit zu so vielen Gewittern kommt, lesen Sie hier.

