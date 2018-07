Fahndung mit Fotos

Bonn. Die Bonner Polizei sucht mit Fotos nach der zwölfjährigen Wlada B. aus Bonn und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Das Mädchen wurde zuletzt am Dienstag gesehen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.07.2018

Das Mädchen wurde zuletzt am Dienstagmorgen (03.07.2018) in einer Jugendeinrichtung in der Bonner Innenstadt gesehen, wie die Polizei mitteilt. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ihren Aufenthaltsort vor. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und hat Fotos des Mädchens veröffentlicht.

Wlada B. wird wie folgt beschrieben: Sie ist etwa 155 Zentimeter groß und schlank. Sie hat helle Haut, kurze Haare, die an der Seite abrasiert sind, und ein jungenhaftes Erscheinungsbild.

Foto: Polizei Bonn

Wer das vermisste Mädchen gesehen oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.