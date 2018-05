Zur Person

Von img, 28.05.2018

Andreas Pauly, Jahrgang 1974, ist verheiratet, Vater von vier Töchtern und lebt mit seiner Familie in Köln. Der Diplom-Sozialpädagoge ist seit 2010 Projektleiter bei update, der Fachstelle für Suchtprävention der Caritas und Diakonie in Bonn. Darüber hinaus betreut er aktuell das bundesweite Projekt „Net-Piloten-Durchklick mit Durchblick“ in Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Weitere Infos gibt es unter www.suchthilfe-bonn.de sowie www.ins-netz-gehen.de.