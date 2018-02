16.02.2018

Petra Thorand, geboren 1962, verheiratet, ein 24-jähriger Sohn, ist Kunstlehrerin am Hardtberg-Gymnasium. Im Jahr 2000 trat sie in die CDU ein. Sie war im CDU-Kreisvorstand aktiv, im Bonner Kulturausschuss und in der Hardtberger Bezirksvertretung. 2008 wurde sie erstmals zur Bezirksbürgermeisterin gewählt, 2014 zum zweiten Mal.