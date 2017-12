Zur Person

19.12.2017

Maike van den Boom ist gebürtige Heidelbergerin und studierte Kunsttherapeutin. Seit 2010 lebt die 46-Jährige mit ihrer Tochter in Bonn. Sie arbeitete zunächst in mehreren Managementjobs, bis sie sich als Buchautorin, Trainerin und Beraterin zum Thema Glück selbstständig machte. Seit ihrem Bestseller „Wo geht's denn hier zum Glück?“, den sie über ihre Weltreisen schrieb, wird van den Boom bundesweit auch in Funk und Fernsehen als sympathische Glücksforscherin befragt.