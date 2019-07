Bonn. Die Veranstaltungsreihe weist drei Wochen lang literarische Wege durch die Bonner Nordstadt. Die Organisatoren kündigen an: "Man kann Häuser und Orte sehen, die sonst nicht zugänglich sind.“

Von Laura Hessler, 30.07.2019

39 Veranstaltungen an 38 Orten – und das Ganze an 23 Tagen. Das ermöglicht die Veranstaltungsreihe „Altstadt Lesereise“, die in diesem Jahr bereits die fünfzehnte Auflage erlebt. Organisator ist die Altstadtinitiative Bonn (AIB). Vom 22. August bis zum 15. September gibt es Lesungen zu verschiedensten Themen.

Zwei Schwerpunkte haben die Veranstalter diesmal gesetzt: zum einen die sogenannten Gedenktage unter dem Motto „Starke Frauen“ und „Starke Ereignisse“; zum anderen die Lesungen Bonner Autoren. Berthold Lange, Vorsitzender der AIB, erklärt dazu: „Wir haben versucht, starke Frauen zu finden, die das wiedergeben können, was sie rezitieren, und die haben wir auch gefunden.“ Eine Lesung widmet sich der Bonner Musikerin Clara Schumann, eine andere der Dichterin Else Lasker-Schüler.

Lesung im Landgericht

Lange hebt zudem die Lesung im Landgericht Bonn am Mittwoch, 11. September, hervor. Dann liest Manfred Lütz aus der von ihm entdeckten Autobiografie seines Großonkels Paulus van Husen. Hartmut Löschcke von der Altstadtbuchhandlung Büchergilde geht näher auf die Lesungen ein. „Hier sind wir sehr aktuell, weil die Bücher, die gelesen werden, erst kurz vor der Lesereise veröffentlicht werden.“ Die Bonnerin Regina M. Illemann etwa liest in ihrem eigenen Wohnzimmer aus ihren Werken. Die meisten Autoren schreiben Kriminalromane, deren Handlungen in Bonn und der Region stattfinden.

Autor Wolfgang Kaes, im Hauptberuf Redakteur beim General-Anzeiger, wird aus seinem Roman „Endstation“ lesen, der den Fall eines Bonner Studenten aufgreift, der nach einer Nacht in einer Diskothek vermisst und zwei Wochen später tot aufgefunden wurde.„Ich vermute, der Autor will dazu beitragen, dass der Student nicht vergessen wird“, so Löschcke. Neben den ernsteren Themen für Erwachsene werden zwei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche angeboten. Als Besonderheit nennt Lange die Veranstaltung in der Marienschule, die exklusiv für die Schüler ist und in den Unterricht integriert wird. Das Besondere an der Bonner Altstadt Lesereise stellt Mitorganisator Christian Sülzdorf heraus: „Mit der Lesereise macht man wirklich eine Reise durch die Altstadt. Man kann Häuser und Orte sehen, die sonst nicht zugänglich sind“. Ziel der Organisatoren ist es, das Viertel attraktiv zu machen und zu halten und den Charme der Altstadt zu zeigen.

Das komplette Programm gibt es auf www.altstadt-initiative-bonn.de, Karten in der Altstadtbuchhandlung an der Breite Straße 47.